Обращение президента Молдавии Майи Санду к населению республики с призывом научиться рационально потреблять энергию в условиях кризиса, поскольку правительство не может полностью компенсировать рост тарифов, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«На выборах обещать райскую жизнь — это запросто, а в реальности народу Молдавии приходится готовиться к очередному повышению тарифов на газ, которого всё меньше и меньше», — отмечает Пётр В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Санду пытается переложить проблемы, возникшие по вине её деструктивной деятельности в качестве президента Молдавии, на плечи своего народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Власти должны уметь принимать такие решения, чтобы потом населению не приходилось «учиться выживать». Сама облажалась на посту президента, а население терпи? Прекрасно!» — пишет Владимир М.

Некоторые комментаторы заметили особый цинизм, который новые молдавские власти проявляют в общении с народом республики.

«А самое главное, что своё обращение она опубликовала на Facebook. Какое «трепетное» отношение к народу. Какие-то карликовые вожди в последнее время, что в Молдавии, что на Украине. Позор, одним словом», — указывает Ксения С.

Часть людей полагает, что энергокризис является производным бездумной русофобской политики руководства Молдавии в угоду его западных кураторов.

«Сами выбрали, хотели быть ближе к Европе и Америке. Вот и результат: холодные дома и работа в прислуге на чужбине», — отмечает Лариса С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Санду, ты лучше обратись к хозяину за помощью, авось подкинет дровишек. И так России задолжали немерено, а всё её грязью поливаете и голосуете за санкции. Ну, в чём логика?» — задаётся вопросом Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Молдавии не было бы никакого кризиса, займись правительство республики национальными интересами, а не западной антироссийской повесткой.

«Это не газовый кризис, это кризис молдавской власти и финансов. А по-другому это называется попыткой скинуть проблему с больной головы», — считает Сергей А.

Отдельные комментаторы отмечают, что народу Молдавии пора уже сделать выводы относительно необходимости дальнейшего нахождения у власти этих неадекватных политиков, в руках которых рушится государство.

«Молдаване, отключите лучше газ у неё дома, а ещё в резиденции президента. Пусть она на газе экономит, сама же виновата в этом! От холода хорошо соображается. И вы уже делайте выводы о том, кто друг, а кто враг. Надо думать о народе, когда несёшь чушь, чтобы понравиться хозяину», — написал Tokot K.

Нашлись и те, кто указывает на то, что у Молдавии ещё есть возможность выкарабкаться из затянувшегося энергокризиса, если она вновь развернётся в сторону России.

«Не проще ли закрыть глаза на разногласия с Россией и всё-таки начать платить по долгам, не рассчитывая на вечную халяву?! Сами же виноваты!» — указывает Andrey S.

Напомним, 21 января президент Молдавии Майя Санду написала в Facebook обращение, в котором призвала население республики научиться рационально потреблять энергию в условиях кризиса, поскольку правительство не может полностью компенсировать рост тарифов.