Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах — глава ВМС ФРГ — считает, что в состав Украины Крым не вернется никогда. Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт», — приводит слова Шенбаха RT.

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Заявление главы ВМС ФРГ обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый» и «Первый независимый», а также на странице украинского политического и военного эксперта Юрия Дудкина в социальной сети Facebook.

«Он же адмирал, у него фуражка на голове, а не кастрюля…» — написал «Латыш».

"Да Крым «сам вернется», уже об этом говорили сто раз. Посмотрит, как «хорошо» стало на Украине и вернется. Треба почекати трохи (нужно подождать немного. — О. П.)», — с сарказмом отреагировал Alexander E.

«Он сказал-то, что скоро скажут все…» — добавил Дмитрий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бой

«А как же нота протеста от нашего (украинского. — О. П.) МИДа? Будет или нет?» — поинтересовался Charoday.

«Потихоньку, помаленьку, приучают наших панiв (господ. — О. П.) к реальности», — отметил Серж Ч.

«Озвучивать реальные факты в этом прекрасном демократическом мире не принято. Правда, это посягательство на демократию!» — пишет Лизанька.

«Надоело немецким политикам под США лежать, наконец-то начинают говорить правду, какая бы она горькая для Украины ни была», — написала Светлана П.

«Ещё немного таких удачных лет европейской страны и западные части [Украины] уйдут в границы 1939 года», — отреагировала Ирина.

«Если кто-то «временно оккупирован», так это Украина», — пишет Юрий.

«Вот нахал…» — иронизирует Наталья М.

«Военные люди — умные люди. Потому и ходят строем», — добавил не без иронии Игорь Ф.

«Есть и там трезвомыслящие люди», — написал Николай Л.

«В отличие от нынешних западных политиков, плохо образованных и совершенно безответственных, в военной элите там достаточно умных людей», — считает Анатолий С.

Дмитрий Налбандян. Портрет Н.С. Хрущева. 1961

«Крым на Украине был временно, так сказать, по дурости Хрущева. А Россия его завоевала ещё в то время, когда Украина была Малороссией», — отметил Микола Ш.

«Крым сами про*рали. Своей политикой и отношениям к людям. Тоже самое происходит и с Донбассом. Если так дальше будет продолжаться, и другие куски отваливаться начнут. Или этого власть и добивается?» — подытожил Артём.

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