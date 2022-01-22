Кому война, а кому мать родная. Актуализация «украинского вопроса», ставшего сегодня поводом для интенсивных переговоров по общим проблемам безопасности между США, ЕС, НАТО и Россией, стала возможностью для Украинской греко-католической церкви и аффилированных с ней украинских чиновников для розыгрыша внутренней партии и попытки утверждения УГКЦ в качестве доминирующей Церкви на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Совершенно однозначно для государства желательно укрепление авторитета, престижа и статуса Украинской греко-католической церкви, — заявил на днях в интервью порталу LB.ua посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш. — УГКЦ — структура очень динамичная и религиозное сообщество с огромным потенциалом (пожалуй, самым большим внутренним) в нашем государстве. Уровень образования духовенства, сознание молодежи, внутренняя убежденность — можно упомянуть еще много разных критериев, по которым УГКЦ является лидером или одним из лидеров религиозного пространства. В отличие от многих других религиозных общин, принадлежность к которым во многих измерениях является более формальной и только общемировоззренческой, УГКЦ имеет наибольший в Украине уровень осознания принадлежности к общине конкретного прихода, к конкретному сообществу, а не в абстрактном измерении. Поэтому дальнейшая институализация пойдет на пользу Украине».

Сами по себе эти слова вряд ли произвели бы впечатление на религиозно индифферентную администрацию украинского президента Владимира Зеленского. Однако они сказаны в «удачное время» для греко-католиков. Киев сегодня ведет активную работу по привлечению симпатий международного сообщества к Украине, заявляя о том, что ей грозит «неминуемое российское вторжение». УГКЦ в этой ситуации является ресурсом, способным оказать содействие. Ведь она связана со Святым престолом, опекающим более миллиарда католиков по всему миру и являющимся местом, как говорил покойный глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар, где можно почувствовать пульс мировой политики. В свою очередь, Юраш заявляет, что «Ватикан может очень серьезно приобщиться, чтобы помочь найти модели понимания и прекращения военных действий». Но для этого необходимо также создать ситуацию, когда на Святой престол, который активно взаимодействует и с Россией, будет оказано также внутреннее давление, чтобы сдвинуть баланс в пользу принятия аргументов Киева.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Андрей Юраш

Кое-что у украинских греко-католиков получается. За последние семь лет (начиная с 2014 года) Украина еще не получала такой благоприятной для себя реакции различных католических изданий, как сейчас. Украинских греко-католиков цитируют ведущие издания. А они в свою очередь вместе с подключившимся католическим духовенством латинского обряда обращаются к Западу с призывом: «Будьте осторожны, Россия ведет войну не на Украине, ее амбиции больше, они выходят за пределы нашей страны. Международное сообщество должно проснуться». Или пугают тем, что «если российская армия оккупирует территории, произойдет полное изменение ситуации. Церковь вряд ли объявят вне закона или заставят закрыть епархии. Однако численность ее духовенства резко упадет, поскольку украинские священники будут вытеснены, а польских священников заставят вернуться домой». Подобную деятельность Украинская греко-католическая церковь может по праву поставить себе в заслугу, показав ее администрации Зеленского. А какая еще из Церквей на Украине на такое способна?

В условиях борьбы за статус доминирующей Церкви в религиозно раздробленной Украине подобная активность греко-католиков угрожает прежде всего новосозданной Православной церкви Украины. Есть у нее «родовой грех», ведь в ее создании принимал участие Петр Порошенко, с которым сейчас отчаянно сражается Зеленский. Но и без этого ПЦУ демонстрирует, что у нее нет такого мощного ресурса за пределами страны, как у УГКЦ. Ее единственный внешнеполитический актив — это Константинопольский патриархат, который сейчас поглощен стычками с Московским патриархатом на африканском направлении. Учитывая, что политических дивидендов от Православной церкви Украины для Киева не предвидится, вряд ли эта церковная структура сможет добиться успеха в предстоящей борьбе за статус «лидера религиозного пространства». Поэтому не исключено, что вскоре УГКЦ и ПЦУ могут схлестнуться друг с другом. Украинская греко-католическая церковь, доминирующая на Западной Украине, заинтересована в экспансии на востоке, центре и юге страны, традиционно православном.

Ящишин Валерiй Храм Украинской грекокатолической церкви в Виннице

Последние несколько лет на этом пространстве Православная церковь Украины, используя административный ресурс, захватывала храмы Украинской православной церкви Московского патриархата. Но сможет ли ПЦУ справиться с украинскими греко-католиками, когда они развернут здесь широкомасштабную миссию, заручившись поддержкой властей? В этом есть большие сомнения.