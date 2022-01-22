Токио угрожает Москве карами за «нападение» на Украину
Японское правительство, начиная с майдана 2014 года, во всем поддерживает нынешнее националистическое правительство Украины, оказывает ему немалую материальную помощь, её посол в Киеве солидаризируется с антироссийской политикой страны пребывания.
Токио как член «коллективного Запада» участвует и в нагнетании напряженности вокруг надуманной «агрессии России на Украине». На днях в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщалось, что президент США Джозеф Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили в ходе переговоров, прошедших в формате телеконференции, ситуацию вокруг Украины и договорились тесно координировать меры, которые они могут предпринять против РФ в случае «нападения» на Украину.
Об итогах переговоров с американским президентом Кисида сообщил журналистам: «Я и президент Байден подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину». При этом он в угрожающем тоне подчеркнул готовность лидеров двух государств вместе с партнерами и союзниками продолжать тесное сотрудничество по вопросу «жесткого ответа на любую агрессию в сторону Украины».
«Украинский вопрос» был обсужден и на переговорах в формате «2 плюс 2» министров иностранных дел и обороны Японии и Франции. Как сообщил ТАСС, в части оценки кризиса на Украине Япония и Франция выступили за выполнение Минских договоренностей, считая их «единственным способом окончательного разрешения кризиса на Украине» путем политического диалога. Стороны при этом подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По данным агентства, стороны призвали Россию воздерживаться «от любого повышения градуса напряженности» и призвали «сохранять приверженность поддержанию прозрачности» в вопросе действий и перемещений собственных войск.
В Москве не могли не отреагировать на явно недружественные заявления лидеров США и Японии в адрес России. Посольству РФ в Токио было поручено сделать заявление, в котором говорится, что попытки Японии угрожать России в контексте ситуации вокруг Украины являются неприемлемыми, бессмысленными и контрпродуктивными.
Российское дипломатическое представительство также посоветовало японской стороне «глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО», а также «непредвзято оценить агрессивную деятельность Североатлантического альянса по его расширению на восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней» Украины.
К этому, на наш взгляд, следовало бы добавить законную озабоченность соседних с Японией государств военной политикой Токио по созданию вместе с США и их сателлитами «восточного НАТО», окружению объявленных врагами РФ и КНР кольцом военных баз. А также планами размещения на территории Японии американских ударных ракет средней и меньшей дальности и заявлениями японского правительства о «праве нанесения превентивных ударов по базам сопредельных государств».