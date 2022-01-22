Украинское министерство спорта дало рекомендации атлетам по поведению на Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в феврале, сообщает «Матч ТВ». Украинским спортсменам рекомендовано отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам не рекомендуют позировать с российскими спортсменами для совместных фото.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие критически оценили данные рекомендации.

«А по сути дела по спорту дали рекомендации? Или теперь главное — не спортивные результаты, а бойкот россиян», — задалась вопросом Таисия.

«Абсолютно фашистские рекомендации. С какого перепугу граждане Украины не имеют права давать интервью на родном русском языке? Кстати, где все нацисты, пропагандисты с их воплями, что не запрещают говорить на русском? Вот пример того, что запрещают», — отметил Олег Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Демократия — она такая…» — с сарказмом пишет SvS.

«Спорт должен быть вне политики, а у нас наоборот, страну развалили и спорт уничтожили», — отреагировал Александр.

«А если на подиуме будут русские и украинцы, там ведь должно быть совместное фото. Или заставят сливать в полуфинале или занимать 4-е место?» — задался вопросом Alexander.

«И ведь многие будут им следовать», — предположил Сергей Петрович.

«Спорт всегда был над политикой», — добавила Liubov D.

«Эти рекомендации прямо попадают под статью 161 УКУ («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» — О. П.)», — отметил Янко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«А это не разжигание межнациональной розни?» — поинтересовался Виталий.

«В стране, где в героях [подозреваемый в убийстве человека в Одессе, националист Сергей] Стерненко, а убийцы Бузины оправданы и обласканы властью, подобные распоряжения/рекомендации спортсменам — обычное дело», — пишет ИN.

«Сдается мне, что никуда в итоге никто не поедет…» — написал Серж Ч.

«Фотографии с россиянами — обязательно, интервью только на русском! Покажите… что на Украине народ, а не скоты… Мы страна адекватных людей…» — добавил Viktos B.

«Если они будут думать как бы не попасть на фото с россиянами… медалей не видать…» — считает Елена П.

«Это не страна, это концлагерь какой-то. Тьфу», — отреагировала Marina.

«Интервью только на русском! Русский — международный язык…» — призвала Marina P.

«Русский Крым благодарит Бога, что ушли от этих придурков», — отметил Александр Б.

«Вот после таких ЦУ (ценных указаний — О. П.) каково будет выступать спортсменам? Вот у них, у этих руководителей мозгов, видимо, нет…» — написал Дмитрий.

«Дебилы не давали рекомендации привезти медали? Или это пофигу? Главное комменты на русском не давать!» — с сарказмом подытожила Ирина.