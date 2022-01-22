Визиты, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наносит любому балканскому государству, с точки зрения турецких национальных интересов никогда не бывают формальными. Это относится и к последнему визиту турецкого лидера в Тирану 17 января. Такое мнение ИА REGNUM высказал черногорский историк и аналитик Томаш Дамьянович.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, что 17 января Эрдоган приехал в Албанию. Как отметила администрация турецкого президента в официальном сообщении, в рамках визита была дана «всесторонняя оценка стратегическому партнерству между Турцией и Албанией». Также в ходе визита был подписан ряд экономических соглашений между турецкой и албанской сторонами. Уже 18 января в Турцию на встречу с Реджепом Эрдоганом отправился президент Сербии Александр Вучич. По окончании визита сербского лидера Эрдоган на своей странице в «Твиттере» заявил, что «отличные отношения между Турцией и Сербией способствуют миру и стабильности на Балканах».

Predsednik.rs Встреча Александра Вучича с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Турция Эрдогана, учитывая геополитические изменения в мире, а также демографический взрыв в самом государстве, пытается выпрыгнуть из рамок Ататюрка, и это мне кажется совершенно логичным, если смотреть на вещи с точки зрения турецких интересов. Просто это государство, как и любое другое, пытается использовать доступные ресурсы», — рассказал историк.

По словам Дамьяновича, одним из этих ресурсов является экономическая сила, которая проще всего проявляется в экономически неразвитых регионах. Вторым ресурсом, продолжил эксперт, является имперское наследие, которое подразумевает активные действия во всех частях бывшей Османской империи. Третьим ресурсом является ислам, отметил Дамьянович.

«Это значит, что Турция особое внимание уделяет тем народам и государствам, где ислам является важной или доминирующей составляющей общественной жизни. Конфигурация Балкан такова, что он соответствует каждому из трех факторов: ему нужны финансовые вливания, эта территория была частью Османской империи и здесь проживает значительное количество мусульманского населения», — рассказал черногорский историк.

Когда речь идет о Балканах, Турции удается позиционировать себя в качестве авторитетного регионального фактора, что соответствует принципам, выделенным в книге «Стратегическая глубина» бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу, который сейчас уже не состоит в хороших отношениях в Эрдоганом, что, однако, не значит, что его геополитическая концепция отвергнута, отметил Дамьянович. Также в этом есть и заслуга самого Эрдогана, который обладает соответствующими политическими навыками, добавил он.

Marc Müller Ахмет Давутоглу

Томаш Дамьянович «Конечно, было и много промахов в оценке внешнеполитической ситуации. Турция по традиции пытается откусить кусок намного больше, чем может переварить. Но, по моему мнению, турецкое влияние на Балканах будет постоянным. Значит ли это, что Турция может стать единственным важным игроком в регионе? Конечно, нет. У Турции нет той силы, которая нужна для того, чтобы она взяла верх над более крупными игроками. Правда, не исключено, что какой-то из этих игроков в обмен на ответные услуги в более важной для него части земного шара делегирует часть своего влияния. Будет ли Турция на Балканах сильным игроком? Несомненно».

При этом эксперт отметил, что Турция при любом конфликте, в котором с одной стороны окажутся албанцы и бошняки, а с другой — сербы, поддержит первую сторону. Однако при этом в условиях мира Анкаре важно расширять свое влияние на неисламские зоны, и поэтому нисколько не удивляет то, что мусульманское население (в меньшей степени албанское, в большей — бошнякское) использует Турцию как инструмент давления на сербов, считает историк.

«Еще инициатива Турции по разрешению проблем, связанных с исламским сообществом в Сербии, выдвинутая в 2010 году, показала, что Анкара имеет амбиции, связанные с вмешательством во внутренние дела балканских стран в роли посредника между немусульманскими государствами и исламским сообществом. Тем не менее из-за ряда ошибочных оценок и некорректного поведения Анкара во многом упустила эту возможность. Но это не значит, что ее миссия здесь ослабла», — сказал Дамьянович.

Присутствие Турции на Балканах будет усиливаться в той степени, в которой это позволят обстоятельства и другие, более сильные игроки, полагает историк. В этом смысле, подчеркнул он, для сербов было бы чрезвычайно важно, чтобы Россия постоянно присутствовала в регионе как гарантия того, что сербы, проживающие вне Сербии (Республика Сербская, Черногория), не будут использованы как разменная монета со стороны Вашингтона, Берлина и Анкары.

«В конце концов, ни один из спорных балканских вопросов не будут решать (только) балканские народы и государства. Последнее слово, как и прежде, будет за влиятельными государствами. Я не считаю, что Россия должна просто так отдать этот регион на откуп глобальным конкурентам. Это не значит, что Балканы должны быть зоной главного российского интереса, — мы свидетели того, что у этой страны есть намного более важные заботы и более важные регионы влияния. Но существует разница между периферийным значением и отсутствием любого значения», — полагает эксперт.

По его мнению, плохой сценарий для сербов подразумевал бы, что они, лишенные защиты, окажутся один на один с Турцией как проводником антироссийского или антикитайского влияния в интересах какого-то более сильного игрока.

«Значит ли это, что Турция обязательно должна быть врагом? Не значит, но прежний опыт говорит о том, что нужно быть очень внимательным, когда речь идет об отношениях между Белградом и Анкарой», — подытожил Томаш Дамьянович.