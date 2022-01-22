Заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок изменила своё мнение относительно российского газа и трубопровода «Северный поток — 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выступив за поставки газа из России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Холод не тётка. И не так переобуешься. Ещё и запоешь в придачу!» — пишет Светлана С.

Многие пользователи пришли к выводу, что неподготовленный слушатель может воспринять заявления представителя внешнеполитического ведомства Германии за речь душевнобольного.

«Послушала её бредовые речи. Это трэш! Хотя бы почитала историю, когда к нам ехала. Пытается из себя учителя строить, а Россия для неё типа непослушный ученик. Смешно. Сама бы лучше шла образовываться», — отмечает Елена Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что крайне пластичное мнение немецких политиков может быть связано с экономическими интересами Германии, которые сошлись в смертельной схватке с западной политической повесткой.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Встреча Сергея Лаврова с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок

«Недалёкой, видимо, объяснили, что к чему. Прикинули болт к её носу и сказали, что если не замолчит, то будет сниматься в немецких фильмах про сантехников. Дама всё поняла», — вынес своё предположение Vasilii M.

«Газ — это не просто тепло. Это значительная составляющая для работы всей индустрии, как тяжёлой, так и лёгкой. Конечно же, Германия крайне заинтересована в дешёвом российском газе. Просто они делают вид, что на Россию им плевать. Лицемеры долбаные!» — возмущается Олег Г.

Часть людей полагает, что стоит радоваться тому, что Германия вновь пришла в адекватное состояние. Граждане надеются, что МИД ФРГ больше не станет жертвой безумной антироссийской истерики.

«Вовремя переобуться — это не стыдно, это уметь надо. Просто в какой-то момент стоит повзрослеть, признать свои прошлые ошибки и не допускать их в будущем. Бербок можно только похвалить, что она не стала упорствовать, гнать лютую антироссийскую пропаганду. Она сбавила накал страстей и попыталась всё-таки нормально поговорить с Лавровым. Результат, как мы видим, положительный», — поделилась своим мнением Татьяна Г.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Ряд пользователей указывает на то, что «Северный поток — 2» так до сих пор не сертифицирован и искусственные препятствия на пути к запуску газопровода до сих пор не сняты.

«Кого вы слушаете? «Северный поток — 2» заблокирован, и вряд ли в ближайшее время он заработает. Скоро и зима к своему концу подойдёт. Надобность в газе сильно снизится. Поэтому он точно будет сертифицироваться до посинения, пока сама Россия от него не откажется», — предрекает Evsei B.

Нашлись и те, кто видят, как Германия постепенно отказывается от своей антироссийской политики в пользу взаимовыгодных отношений с Россией.

«А в Германии все говорят о её достойной и очень умной встрече с Лавровым. Настроения там не так чтобы сильно против России», — заметил Sascha W.

Напомним, 20 января немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью изданию «Украина.ру» о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок изменила своё мнение относительно российского газа и трубопровода «Северный поток — 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Политолог пояснил, что ранее коллега из ФРГ намеревалась добиться запрета поставок российского топлива, но во время общения с Лавровым выяснилось, что она заняла противоположную позицию по этому вопросу.