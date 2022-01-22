«Россия добилась одного. Раньше она должна была умолять о встречах на высшем уровне. А сейчас проходят встреча за встречей. Большая бесстыдная страна. Хочет начать разговор с того начального положения, которое ее устраивает», — пишет в соцсети Facebook один из грузинских провластных экспертов А.С. по следам проходящих на разных уровнях встреч между российскими и западными политиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Отношения России и Грузии

В преддверии очередной встречи Блинкена и Лаврова в Женеве он же предсказал, что на гарантии о нерасширении НАТО Россия «получит отказ».

Итоги этой встречи коротким постом прокомментировал второй, уже оппозиционный нынешним властям Грузии аналитик З.Б., отметивший, что «как и ожидалось, встреча Блинкена — Лаврова закончилась безрезультатно и стороны остались на старых позициях». На посты аналитиков откликнулись другие пользователи соцсетей.

«А если НАТО заявит, что откажется от нас при условии, что Россия выведет свои войска с оккупированных территорий? Или какое-нибудь подобное соглашение? Мы ведь уже 30 лет ожидаем НАТО, и отношение народа к этому (вопросу) вы все прекрасно видите. Понятно, что народу противны такие ложные обещания», — возразил аналитикам — сторонникам Запада пользователь А.К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«Такая вероятность со стороны России (вывод войск из Абхазии и Южной Осетии) равна 0,000000000001%», — отпарировал провластный аналитик.

«Аналогичную оценку этим хитростям России дал и Навальный», — вставил У.Ч.

«Не понимаю, что они (Запад) упрашивают ее (Россию). У них (высокопоставленных российских чиновников) члены семьи в Америке и Европе, и счета у них там. Пусть примут такие же меры, какие Россия применяет к другим странам. Свои же коррумпированные генералы и олигархи свергнут там власть. Но они (Запад) с ней (Россией) играют», — заметил Г.М.

З.Б. посвятил России еще один короткий пост, процитировав российского историка Василия Ключевского, который писал: «Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою». «Скорее на стадо св… ней. Против ц… ган ничего не имею», — отпарировал на этот пост Г.Ц.

«И монголы так делали, пока их не согнали в одно место, а у них (русских) есть и монгольская кровь», — поддержал беседу Д.М.

«Россия живет во вред себе и назло другим, кто-то сказал это, не помню», — заметил Д.Т., процитировав неизвестного ему автора этих строк.