Идея Центрального банка (ЦБ) России полностью запретить на территории страны производство (майнинг — прим. ИА REGNUM) и оборот криптовалют, включая биткоин, не пришлась по нраву подавляющему большинству телеграм-каналов. Впрочем, каждый из них по-своему обосновывал свое недовольство. Одни ТГ-каналы сетовали на отсутствие реальной возможности исполнить запрет, другие прогнозировали негативные последствия для финансового сектора страны. Нашлись среди популярных «телег» и такие, кто увидел в предложении Центробанка отголоски интересов глобальных финансовых элит.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«ЦБ России громко выступил, предложив запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Объясняется такой шаг «снижением угроз» из-за того, что рубль не является резервной валютой. Но и это не всё: ЦБ собирается отслеживать операции россиян на зарубежных криптобиржах», — написал телеграм-канал «Набережная, д. 2».

По мнению регулятора, масштаб и дальнейшее распространение криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой̆ стабильности страны. Автор публикации отмечает, что, кроме этого, Центробанк не забыл отметить и модную экологическую тему, заявив, что майнинг «создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации».

«Пока что абсолютное большинство операций с криптовалютой в России происходит на черном рынке. В самой криптовалюте ничего плохого нет. Но так как в данном случае она никак не контролируется государством, скорее всего, существует и торговля наркотиками, и финансирование терроризма посредством криптовалюты. Поэтому на месте ЦБ мы бы «зачистили поляну» и приступили к созданию новой криптовалюты, которая бы работала легально и подконтрольно», — высказал свою точку зрения автор поста.

При решении этого вопроса следует учитывать, что России находится в числе стран-лидеров по производству биткоина, напоминает телеграм-канал «КСТАТИ». С учетом развитой сети криптоферм не исключено, что кто-то попросту решил устранить на территории страны конкурентов в лице небольших «майнеров», считает автор поста.

«Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России. При этом ЦБ РФ не предлагает запрещать владение криптовалютами в российской юрисдикции. Напомним, что Россия находится на третьем месте по майнингу в мире. Эта история больше напоминает то, что некоторые товарищи из элит решили прибрать к рукам майнинг в стране, запретив его простолюдинам», — написал «КСТАТИ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Людям, далеким от цифровых технологий, может показаться, что криптовалюты являются чем-то экзотическим и вкладываются в них исключительно специалисты, занятые в IT-индустрии. Однако, как показывает статистика, дела обстоят иным образом — вложения в биткоин, хоть и уступают по своим масштабам банковским вкладам, все равно остаются весьма масштабными.

«По мнению российских ведомств, россияне вложили в криптовалюты около 7 трлн рублей. Это четверть от вкладов в российские банки. На 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 трлн руб. Cовокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина в год составляет порядка полутора миллиардов долларов», — отметил телеграм-канал «Банкста».

Что касается причин инициативы Центробанка о запрете криптовалют, то мнения телеграм-каналов по этому поводу разошлись. Среди популярных объяснений, например, звучало предположение о желании большего контроля за финансовыми потоками внутри страны. Дескать отследить переводы в биткоинах крайне затруднительно, вот Центробанк и выступает за ограничение их оборота. Однако подобное предположение показалось сомнительным многим телеграм-каналам.

«Криптовалюту для того и придумали, чтобы обходить ненужный контроль со стороны государства, так что победитель в этой схватке виден заранее», — высказался на этот счет ТГ-канал «Временное правительство».

Продолжая мысль о том, что Центробанк бессилен в борьбе биткоином, телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» предположил, что громкое заявление главы Банка России на деле окажется нереализуемым.

«По итогу же весь инфоповод стал обычной «пугалкой», которая дальше никуда не пойдет, тем более эффективных инструментов для отслеживания граждан с криптовалютой попросту нет», — написал ТГ-канал.

Marco Krohn Майнинговая «ферма»

Независимо от причин, предложение Центробанка запретить криптовалюты в России может негативно сказаться на самой стране. И дело здесь не только в том, что майнинг стал способом заработка определенной части населения, считает телеграм-канал «paradox _friends».