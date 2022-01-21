«А кому сейчас легко?» — в Южной Корее обсудили митинг инвалидов в метро
В Южной Корее нарастает возмущение поведением лиц с ограниченными возможностями, которые провели митинг в метро.
По сообщениям южнокорейских СМИ, утром 21 января представители Общества национальной солидарности за ликвидацию дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями провели на станции Миасагориёк на 4-й линии сеульского метро акцию протеста, которая привела к задержке движения поездов.
Участники акции требовали установки лифтов на всех станциях метро и низких порогов в автобусах, чтобы люди на инвалидных колясках могли без проблем подняться в салон.
Известно, что в ходе митинга произошло несколько стычек между протестующими и людьми, опаздывающими на работу.
Отметим, что акция протеста была приурочена к 21-й годовщине аварии в лифте на станции Ёидо, произошедшей 22 января 2001 года, в которой пострадали люди с ограниченными возможностями.
«Я не против митингов, однако их лучше проводить так, чтобы не мешать другим», — пишет funk***.
«Я как человек, у которого ребенок инвалид, считаю, что подобные митинги лишь настраивают население против людей с ограниченными возможностями. Если взрослые инвалиды продолжат так себя вести, то следующим поколениям придется ещё хуже», — отмечает kkam***.
«Почему должны страдать невинные люди? Шли бы лучше устраивать митинг у здания правительства», — вопрошает cool***.
«Кажется, они преследовали лишь свои цели, не задумываясь о неудобстве других», — сообщает carp***.
«Я на протяжении двадцати лет выступаю за то, чтобы в автобусах были низкие пороги. Для обычных людей это норма, однако для нас — инвалидов — пытка», — пишет daun***.
«Южная Корея — это не то место, где могут нормально жить люди с ограниченными возможностями», — отмечает ceda***.
«Они кричат о том, что жить тяжело. А кому сейчас легко?» — интересуется miss***.
«Почему их никто не наказал?» — вопрошает wldn***.
«Как эта демонстрация поможет людям с ограниченными возможностями? После того, что я увидел сегодня, я не хочу поддерживать депутата, что хотел продвинуть проект по защите прав инвалидов», — пишет rgt8***.
«Почему подобные мероприятия постоянно проходят на четвертой ветке?» — вопрошает asj4***.
«Зачем нужно было устраивать митинг в час пик? Они ведь знали, что это вызовет лишь возмущение», — отмечает jjmk***.
«Это протест? Да это терроризм чистой воды!» — возмущается leds***.