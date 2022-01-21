Заявление первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова о том, что в России планируют ввести учёт и обязательную маркировку домашних животных, а ответственным за это выступит Министерство сельского хозяйства РФ, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 января в социальной сети «ВКонтакте».

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"Правильно-правильно! Я поддерживаю! А то задолбали уже своих питомцев на улицу выкидывать», — пишет Ольга М.

Многие пользователи пришли к выводу, что необходимо навести порядок с контролем домашних животных, иначе вскоре улицы городов заполонят огромные стаи бродячих собак.

«По-хорошему, конечно, надо это сделать. Надо сделать так, чтобы все домашние кошки или собаки были поставлены на учёт, как имущество. Мы же имущество свое регистрируем, а с юридической точки зрения домашние животные также являются имуществом. А раз это имущество, то имущество надо регистрировать, это нормальная практика. В Европе так делают, так почему мы не должны? С беспризорными животными, конечно, тоже надо разобраться. Но начать надо, я считаю, с животных, у которых есть хозяева, т. е. с домашних», — поделился своим мнением Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что законопослушные граждане в любом случае ведут себя ответственно и на улицу своих питомцев не выбрасывают, в то время как маргинальные элементы общества в любом случае не пойдут навстречу контролирующим органам.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

«Ответственные хозяева, может, и промаркируют своих питомцев, а безответственные всё равно не станут. Как г-н Бурматов собирается решать следующую ситуацию: бездарный хозяин регулярно выпускает свою здоровенную собаку «погулять», регистрировать и маркировать не собирается, а на все вопросы отвечает в стиле: «Это не моя собака, я её просто кормлю и иногда пускаю к себе переночевать, потому что на улице холодно»? Да никак. Пока не будет безвозвратного отлова животных, как в цивилизованных странах, любые меры обречены на провал», — считает Александр Т.

Часть людей полагает, что подобные меры приведут лишь только к тому, что в России станет на порядок больше чиновников, которые будут получать зарплату, но обязанности свои исполнять не станут.

«Ага. А ещё надо создать новое министерство под это или комитет какой-нибудь организовать, а посадить туда следует какого-нибудь сынка депутата, чтобы он зарплату свою огромную получал. А будет ли этот сынок в реальности контролировать всё то, что будет ему поручено? Вопрос риторический, конечно же», — отмечает Анастасия О.

Ряд пользователей указывает на то, что вместо Минсельхоза контролем за домашними животными должна заниматься налоговая служба, которая более ответственно подходит к своим обязанностям.

«Следует домашних животных обложить налогом. Тогда за дело возьмётся Федеральная налоговая служба, которая за копейку удавится. Вот эти будут контролировать ситуацию с животными как надо!» — написал Валерий О.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

Нашлись и те, кто уверен, что в России достаточно куда более серьёзных проблем, с которыми следовало бы разобраться до того, как заняться наведением порядка в сфере контроля домашних животных.

«Ну, давайте и хомячков на учёт поставим! Создадим комиссии, фонд, службу проверки технического состояния хомячков, налоги введем. Дело-то серьёзное, проблемы в стране все уже решены!» — возмущается Паха Н.

Напомним, 20 января первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил в беседе с изданием «Известия» о том, что в России планируют ввести учёт и обязательную маркировку домашних животных, а ответственным за это выступит Министерство сельского хозяйства РФ.