Предложение Центробанка России запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют на территории Российской Федерации вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

"Это ведь частные деньги. Естественно, кто же по доброй воле выпустит такой инструмент по манипуляции и подавлению воли, как деньги, из своих рук», — отмечает Masha A.

Многие пользователи поддержали намерение регулятора, граждане считают необходимым запретить использование криптовалют на территории России, чтобы не давать даже возможности различным мошенникам выводить деньги за рубеж, используя современные цифровые технологии.

«Давно пора это сделать. Это очередная афера жуликов, они хотят обманным путём обогатиться», — считает Сергей Щ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Некоторые комментаторы отмечают, что криптовалюта способствует процветанию различных преступных бизнесов, потому что цифровые финансовые потоки становится практически невозможно контролировать и ограничивать.

«Движение криптовалюты не отследить. Кто и за что там заплатил и какой товар получил, выяснить и доказать не удастся. Поэтому этим способом пользуются преступники, которые продают наркотики, оружие, поддерживают террористические организации и прочее. Запретить однозначно!» — написал Роман Б.

Часть людей полагает, что Центробанк собирается забрать у России будущее, не даст нашей стране развиваться и пользоваться самими современными технологиями.

«Всё правильно. Когда все носили джинсы и пользовались видеоплеерами, в России это всё было под запретом. Блокчейн — это будущее! От этого не спрятаться, можно только отстать на какое-то время», — поделился своим мнением Chames E.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на мутный способ заработка, тем не менее майнеры тратят свои «богатства» там, где живут, а значит, деньги оседают в стране, что является позитивным моментом.

«Майнеры приводят деньги в страну! Может быть, нефть тогда тоже запретим? Хотя о чём я? Нефтебабки, наоборот, выводят из страны, это куда более патриотично, ведь делают это уважаемые люди!» — пишет Кирилл А.

Xiangfu Ферма. Майнинг

«В 2015—2016 годах Центробанк также не советовал вкладывать в биткоин деньги. В итоге те, кто ЦБ не послушал, стали миллионерами. Плохие, видимо, аналитики у Банка России, в прогнозах они часто ошибаются. Какая там инфляция должна была быть?» — интересуется Рамазан К.

Отдельные комментаторы отмечают, что отслеживать и тем более контролировать криптовалюту практически невозможно и пользователи найдут способ, как обойти запреты.

«ЦБ при всём желании не сможет ни отслеживать, ни контролировать современные криптовалюты. Да и вряд ли вообще найдётся способный на это государственный орган. Даже в Китае криптовалюты цветут и пахнут», — подметил Виктор У.

«После запрета все эти майнеры соберут свои майнингфермы и перевезут их в соседние республики, в тот же Казахстан. И деньги тратить они будут там, где криптовалюту производят. Кому это выгодно будет?» — интересуется Андрей С.

Marco Krohn Майнинговая «ферма»

Нашлись и те, кто убежден, что криптовалюты это не бич современного общества и что есть куда более серьёзные проблемы в Российской Федерации, на которые Банк России почему-то долгие годы закрывает глаза.

«Вначале запретите это позорное явление под названием «Микрозаймы», а потом уже пытайтесь бороться с криптовалютой», — пишет Николай Б.

Напомним, 20 января Банк России опубликовал на своём сайте доклад о криптовалютах, в котором регулятор перечисляет всевозможные риски, которые сопутствуют использованию криптовалюты, а также предлагает запретить их выпуск, обращение и обмен на территории Российской Федерации.