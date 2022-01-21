Нефтяные котировки начали корректироватьсявнизпосле трехдневного ралли, которое наблюдалось в начале этой недели (17−23 января). На фоне вышедшей в четверг, 20 января, отраслевой статистики отEIA цены на нефть начали корректироваться, при этом 21 января это движение продолжилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные, опубликованныеEIA, оказались неоднозначными: в частности, ведомствоотчиталось о продолжении роста запасов бензина. Объемы запасов в хранилищах выросли на минувшей неделе (10−16 января) еще на 5,8 млн баррелей, и это на фоне снижения загрузки НПЗ (с 88,4% до 88,1%) и сокращенияимпорта на 198 тыс. баррелей в сутки.

Конечно, если сравнивать эти показатели с данными за предыдущую неделю, когда запасы возросли сразу на 8 млн баррелей, мы видим, что идет замедление темпов роста. Однако все равно цифры остаются внушительными. В целом для января такая динамика является традиционной, однакодаже с учетом многолетних минимумов, которые наблюдалисьвIV квартале 2021 года, объем запасовуже превысил среднийпоказатель за последние три года. Полагаю, что в ближайшиенесколько недель динамикаизменения объемовзапасов бензинав США будет оставаться в фокусе игроков.

Несколько сгладилаэффект роста запасов статистика по объему поставок, которая является косвенным показателем спроса. По сравнению с прошлой неделей (10−16 января) поставки бензина увеличились на 318 тыс. баррелей в сутки, до 8,2 млн баррелей в сутки. Совокупные объемы поставок нефтепродуктов выросли на 1,1 млн баррелей в сутки, достигнув таким образом 21,9 млн баррелей в сутки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

В то же время, несмотря на локальную коррекцию, в среднесрочной перспективе остаются прогнозы о том, чтовысокие цены на нефтьсохранятсядольше, чем ожидалосьранее.Так, ОПЕК на этой неделесохранила свои прогнозы по спросу и ростудобычи в странах, находящихся за периметром нефтяного альянса, аМЭА, в свою очередь, повысило свою оценку спроса на 200 тыс. баррелей в сутки.

Отметимпри этом, что,по мнениюэкспертов, сомнения вызывает и возможность оперативно увеличивать объем нефтедобычи со стороныэкспортеровсамойОПЕК+. Этот фактор может стать определяющим в сохранении рыночного баланса в 2022 году. Напомним, что по состоянию на декабрь 2021 года картель уже недопроизводил 790 тыс. баррелей в сутки от общего объема одобренных квот. Таким образом, сейчас становится не столь важным ежемесячное повышение квот на 400 тыс. баррелей в суткикартелем, сколько фактический уровень исполнения сделкинефтепроизводителямиОПЕК+.

(сс) John Hill Добыча нефти

Текущеесостояниенефтяногорынканедвусмысленно указывает на дефицит поставок, что привело к достижению фьючерсаминанефть маркиBrentсемилетнего максимума стоимости на этой неделе. Ближайшей целью наблюдаемой со вчерашнего дня (20 января) коррекциимогут стать уровни$84−85 за баррельBrent. Дляболее глубокой просадки видимыхоснований пока нет.