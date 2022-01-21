«Хроники колонии!» — Сеть о санкциях США против украинских политиков
В отношении четверых украинских политиков Соединенными Штатами Америки были введены санкции. Об этом 20 января сообщило американское министерство финансов.
Под американскими санкциями оказались депутаты Верховной рады из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник и бывший заместитель главы СНБО Украины Владимир Сивкович. В санкционный список граждан Украины внесли с формулировкой «связанные с причиняющими вред действиями России за рубежом».
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», Klymenko Time, «Новое Издание», а также в телеграм-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Многие указали на то, что США подобным решением открыто вмешиваются во внутренние дела Украины.
«Штаты наконец-то определились с оппозицией на Украине. Так что Порох с Юлей (Петр Порошенко с Юлией Тимошенко — М. Р.) в этот пул не входят», — добавил KeS.
«В этом недогосударстве политическая борьба закончилась», — пишет Zsamoan.
«Сейчас наша сильная власть сильного государства смиренно примет санкции чужого государства против своих граждан. Ещё и добавки попросят, бо незалежнi (потому, что независимые — М. Р.)», — с сарказмом отреагировала Лизанька.
«Владимир Олейник особенно из России мешает», — добавила Наталья Ш.
«Это мощные санкции пришли?» — не без иронии поинтересовался Yurii A.
«Перестаньте, США не вмешиваются во внутренние дела Украины, это же очевидно!» — с сарказмом написал Alex A.
«Хозяева в открытую устанавливают здесь свои порядки», — добавил Ashbringer.
«Коротко о нашей независимости», — смеется один из комментирующих.
«А каким боком к этому минфин США?» — недоумевает Роман.
«Пугать санкциями Россию и в итоге ввести санкции против граждан Украины…» — смеется Александр К.
«Читаю, за что американские партнёры ввели санкции против наших граждан. В частности за «подрыв позиций прозападных украинцев». Скоро дойдём до того, что под санкции будут попадать все, кто критикует [бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну] Супрун или [лидера партии «Голос»] Киру [Рудик]…» — написала украинская журналистка Лана Шевчук.
«В нормальном государстве власти должны были бы отстаивать интересы своих граждан, а эти ничтожества только подмахивают заокеанским хозяевам», — возмутился Alonso.
«Демократия, она такая», — отметил Влад В.
«Вообще США всеми своими действиями показывают, что не лезут во внутренние дела Украины. Ты можешь размазывать по стенке проюжных, просеверных и провосточных украинцев, но подрывать позиции прозападных — не смей. Разве это не вмешательство во внутренние дела или всем показалось, что они суют нос не в свою страну и сегрегируют украинцев по убеждениям?» — задался вопросом Фунтик.
«Хроники колонии, чё», — подытожил Ivan R.