В отношении четверых украинских политиков Соединенными Штатами Америки были введены санкции. Об этом 20 января сообщило американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Под американскими санкциями оказались депутаты Верховной рады из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник и бывший заместитель главы СНБО Украины Владимир Сивкович. В санкционный список граждан Украины внесли с формулировкой «связанные с причиняющими вред действиями России за рубежом».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», Klymenko Time, «Новое Издание», а также в телеграм-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Многие указали на то, что США подобным решением открыто вмешиваются во внутренние дела Украины.

«Штаты наконец-то определились с оппозицией на Украине. Так что Порох с Юлей (Петр Порошенко с Юлией Тимошенко — М. Р.) в этот пул не входят», — добавил KeS.

«В этом недогосударстве политическая борьба закончилась», — пишет Zsamoan.

«Сейчас наша сильная власть сильного государства смиренно примет санкции чужого государства против своих граждан. Ещё и добавки попросят, бо незалежнi (потому, что независимые — М. Р.)», — с сарказмом отреагировала Лизанька.

«Владимир Олейник особенно из России мешает», — добавила Наталья Ш.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА — Владимир Олейник

«Это мощные санкции пришли?» — не без иронии поинтересовался Yurii A.

«Перестаньте, США не вмешиваются во внутренние дела Украины, это же очевидно!» — с сарказмом написал Alex A.

«Хозяева в открытую устанавливают здесь свои порядки», — добавил Ashbringer.

«Коротко о нашей независимости», — смеется один из комментирующих.

«А каким боком к этому минфин США?» — недоумевает Роман.

«Пугать санкциями Россию и в итоге ввести санкции против граждан Украины…» — смеется Александр К.

«Читаю, за что американские партнёры ввели санкции против наших граждан. В частности за «подрыв позиций прозападных украинцев». Скоро дойдём до того, что под санкции будут попадать все, кто критикует [бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну] Супрун или [лидера партии «Голос»] Киру [Рудик]…» — написала украинская журналистка Лана Шевчук.

«В нормальном государстве власти должны были бы отстаивать интересы своих граждан, а эти ничтожества только подмахивают заокеанским хозяевам», — возмутился Alonso.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Демократия, она такая», — отметил Влад В.

«Вообще США всеми своими действиями показывают, что не лезут во внутренние дела Украины. Ты можешь размазывать по стенке проюжных, просеверных и провосточных украинцев, но подрывать позиции прозападных — не смей. Разве это не вмешательство во внутренние дела или всем показалось, что они суют нос не в свою страну и сегрегируют украинцев по убеждениям?» — задался вопросом Фунтик.

«Хроники колонии, чё», — подытожил Ivan R.