Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на мировом рынке снова выросла. Так, баррель азербайджанской нефти подорожал на 0,81%, или $0,72, цена составила $89,84.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Во вторник, 18 января, цены на эталонные марки нефти также выросли. Баррель нефти марки Brent вырос в цене на 1,75% — до $88,04, цена на WTI снизилась на 1,65% — до $85,67.

Глава азиатского подразделения крупнейшей компании Vitol, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, заявил ранее, что сырая нефть уже подорожала на 10% с начала года и ей еще предстоит расти. Майк Мюллер добавил, что, в отличие от природного газа, высокая цена которого уже привела к снижению потребления некоторыми промышленными потребителями, нефть еще не достигла такого уровня цен.

Мнение пользователей азербайджанских социальных сетей.

В чате телеграм-канала AZERBAIJANI ARMED FORCES — Информационно-дискуссионный портал о новостях и аналитике по войне в Карабахе — пишут:

@Neobratimost1:Инвестиции в деоккупированные районы, надеюсь, увеличатся, так же как и темп строительства, разминирование и социальная составляющая для населения. Но, если честно, я бы в первую очередь деньги направил в сферу образования и медицины. Чтобы активно проработать ментальность населения. Очень над многим нужно поработать.

Gulustan Добыча нефти. Баку. Азербайджан

Назим отвечает предыдущему комментатору:

@Nm81 85 :И ещё надо бороться с коррупцией, это главное.

Y z e r m a n: Раньше как-то сей факт общественность радовал. Но с учетом того, что это удар по мировой конъюнктуре, после чего аукается у нас, где приходится импортировать продукцию по более высоким ценам… и никакие повышения к зп не покрывают затраты у населения… так что считаю эти повышения малорадостным фактом…

ТОМ:Ух ты! Готовимся к доллару по 35 рублей и продуктам в два раза дешевле!

Xalil:Заживееем…

Айдын:Думаю, как всегда, переживеееем, а не заживём.

Ali Abbas @Rodriges52:Нечего радоваться, завтра подымут ещё раз цены на транспорт и на энергоносители, мол, невыгодно продавать ниже мировых цен, «Ой как невыгодно».

Автор телеграм-канала «Бакинский бульвар», канала о горячих новостях из Азербайджана, высказывает свое мнение:

Admin:А тем временем бочка нефти марки Brent впервые превысила $87 с 2014 года. Танцуют все! Точнее, те, кто сидит на трубе. А простому народу еще покажут, где раки зимуют.

Suleymannabiev Старая часть города Баку на фоне современных небоскрёбов

Нигьяр отвечает, и немного другое мнение:

@Nigyar13: Народу зимующих раков показывают и при низких ценах на нефть) это две крайности, к сожалению, золотой середины нет)

Также бы проведен анонимный опрос «При высоких ценах на нефть…»:

39% опрошенных ответили «Хуже народу и лучше власть имущим»;

За «Чиновники теряют чувство реальности и начинают звереть» проголосовало 28%;

19% выбрали «Даже разговоры о реформах забудут»;

И всего 14% ответили «Тем лучше народу».

@checkeast2020:Главное, чтобы валютного дисбаланса не было.

Ali Abbas свой вариант пишет:

@Rodriges52: При любом раскладе народу хуже!

Rasif Gulmamedov:Поэтому цены на хлеб подняли власти Азербайджана… ура! Чем выше цены на экспортныегаз и на нефть, тем больше грабит власть свой народ… акулы у власти.