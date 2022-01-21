В Вашингтоне расценят любой переход военных России через украинскую границу как вторжение на Украину. Об этом заявил 20 января журналистам американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Разъясняя позицию американского руководства о якобы готовящемся со стороны России «вторжении на Украину», лидер США добавил, что уже доносил своё видение до российского руководства.

Президент США подчеркнул, что уверен в том, что российский президент Владимир Путин его понял. Позиция эта в том, что американцы сочтут вторжением, если абсолютно «любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной».

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Заявление американского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», Klymenko Time, «headlines Украина» и «Таймер Одесса».

«Ну и ладно. Пусть считает», — отреагировал Kurlunja.

The White House Президент США Джо Байден

«Зачем пересекать? Это древний век, хватит и ракет — пары штук», — добавил lamba.

«А теперь дадут приказ нашему зелёному идиоту (Зеленскому. — М. Р.) атаковать ДНР», — допустил Vladislav Odessa.

«То есть Байден признал, что российские войска не воюют в Украине все эти 8 лет. Это также подтверждение того, что в Украине идёт гражданская война с собственным украинским народом», — написал Vitaliy.

«Они уже настолько заврались, что уже не помнят, что они раньше говорили и где правда, где ложь», — ответил ему lamba.

«Он признал Крым российским. Или глухо отмороженный, что не видит там армию РФ», — добавил один из комментирующих, вероятно, указав на то, что украинская сторона не признает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров «своей» территорией.

«Значит, их на Донбассе нет?..» — с сарказмом поинтересовалась Инна, также, вероятно, имея в виду заявления украинской стороны о том, что в Донбассе якобы находится российская армия, с которой воюют ВСУ.

«Я не понимаю, с кем тогда воюет Украина уже почти 8 лет???» — смеется Евгений.

«А как же «украино-российская» война»?» — шутит Серж.

«А если НАТО пересечет границы Украины — это вторжение?» — задался вопросом Игорь.

«Незалежнисть (независимость — М. Р.) говорите?» — смеется Александр.

«А если США нарушат границу какого-либо государства, Россия тоже имеет право на такие же действия?» — поинтересовался Vadim.

Армия США в Ираке

«Не оставляют им выбора — теперь только ракеты», — с сарказмом добавил KeS.

«Если подойти к этому формально, то получается, что этот старый маразматик Крым российским признал? Или мне показалось?» — спросил Александр К.

«А было пересечение или не было — это США сами решат, когда им будет удобно?» — задалась вопросом также не без сарказма Светлана П.

«Так если верить той лжи, которая вот уже почти 8 лет льётся от власти, Путин «уже вторгся», — отметил Олег Н.

«Как всё запутано…» — отреагировал Ruslan C.

«У США хитрая тактика — спровоцировать войну, столкнуть лбами два народа, а самим в стороне остаться и рассуждать о своих выгодах, пока те страны войной истощаются», — подытожила Татьяна.