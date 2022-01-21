Соцсети Украины: «А если НАТО пересечет границу Украины — это вторжение?»
В Вашингтоне расценят любой переход военных России через украинскую границу как вторжение на Украину. Об этом заявил 20 января журналистам американский президент Джо Байден.
Разъясняя позицию американского руководства о якобы готовящемся со стороны России «вторжении на Украину», лидер США добавил, что уже доносил своё видение до российского руководства.
Президент США подчеркнул, что уверен в том, что российский президент Владимир Путин его понял. Позиция эта в том, что американцы сочтут вторжением, если абсолютно «любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной».
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Заявление американского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», Klymenko Time, «headlines Украина» и «Таймер Одесса».
«Ну и ладно. Пусть считает», — отреагировал Kurlunja.
«Зачем пересекать? Это древний век, хватит и ракет — пары штук», — добавил lamba.
«А теперь дадут приказ нашему зелёному идиоту (Зеленскому. — М. Р.) атаковать ДНР», — допустил Vladislav Odessa.
«То есть Байден признал, что российские войска не воюют в Украине все эти 8 лет. Это также подтверждение того, что в Украине идёт гражданская война с собственным украинским народом», — написал Vitaliy.
«Они уже настолько заврались, что уже не помнят, что они раньше говорили и где правда, где ложь», — ответил ему lamba.
«Он признал Крым российским. Или глухо отмороженный, что не видит там армию РФ», — добавил один из комментирующих, вероятно, указав на то, что украинская сторона не признает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров «своей» территорией.
«Значит, их на Донбассе нет?..» — с сарказмом поинтересовалась Инна, также, вероятно, имея в виду заявления украинской стороны о том, что в Донбассе якобы находится российская армия, с которой воюют ВСУ.
«Я не понимаю, с кем тогда воюет Украина уже почти 8 лет???» — смеется Евгений.
«А как же «украино-российская» война»?» — шутит Серж.
«А если НАТО пересечет границы Украины — это вторжение?» — задался вопросом Игорь.
«Незалежнисть (независимость — М. Р.) говорите?» — смеется Александр.
«А если США нарушат границу какого-либо государства, Россия тоже имеет право на такие же действия?» — поинтересовался Vadim.
«Не оставляют им выбора — теперь только ракеты», — с сарказмом добавил KeS.
«Если подойти к этому формально, то получается, что этот старый маразматик Крым российским признал? Или мне показалось?» — спросил Александр К.
«А было пересечение или не было — это США сами решат, когда им будет удобно?» — задалась вопросом также не без сарказма Светлана П.
«Так если верить той лжи, которая вот уже почти 8 лет льётся от власти, Путин «уже вторгся», — отметил Олег Н.
«Как всё запутано…» — отреагировал Ruslan C.
«У США хитрая тактика — спровоцировать войну, столкнуть лбами два народа, а самим в стороне остаться и рассуждать о своих выгодах, пока те страны войной истощаются», — подытожила Татьяна.