Данные министерства финансов США, согласно которым объём вложений России в американские ценные государственные бумаги по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

»Хорошо. Осталось только ещё вернуть вывезенное в Англию золото, и тогда можно за российскую экономику не беспокоиться», — считает Андрей Ш.

Многие пользователи оказались рады тому, что Россия постепенно сокращает вложения в ценные бумаги США и перестаёт ориентироваться на американскую экономику, но сам факт экономических взаимодействий с государством, проявляющим агрессию в стороны Российской Федерации, вызывает вопросы.

pictavio Рынок ценных бумаг

«И тем не менее Россия продолжает поддерживать вражескую экономику», — поделился своим мнением П.

«От них вообще надо отказаться! Это преступление — при текущей политической ситуации вкладывать деньги в бумаги потенциального врага», — указывает Егор П.

Некоторые граждане считают, что России пора полностью прекратить контакты с Соединёнными Штатами и разорвать любые экономические связи, иначе потенциальный враг так и продолжит вмешиваться во внутренние процессы нашего государства.

«Конечно, правильный шаг. Иначе «гегемонцы» вполне могут отжать или заморозить наши вложения. Вот и нужно держать «положительный баланс» активов в нашу пользу, чтобы «в случае войны» они бы потеряли от нашей конфискации больше, чем мы сами», — указывает Антон Б.

«Однако это совсем не означает, что выплата дани из России в США сейчас прекращена полностью! Необходим окончательный и полнейший сброс американского влияния на Россию, поэтому президентом Владимиром Путиным вся территория нашего Отечества в законных границах 1945 года объявлена зоной безопасности Российской Федерации. То есть американские войска НАТО теперь должны не только дать письменные гарантии о нерасширении своего альянса, но и покинуть незаконно занятую и оккупированную территорию России!» — пишет Алексей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Часть людей оказалась не так категорически настроена. Граждане уверены, что экономическая безопасность России должна обеспечиваться любыми способами, даже тем, что российские власти вкладываются в ценные бумаги США, которые не мытьём, так катаньем приносят нашей стране какую-то выгоду.

«А зачем отказывать себе в этом удовольствии? Сумма не то что сильно большая, но она позволяет получать выгоду. Иногда экономические процессы не стоит пересекать с политической ситуацией», — написал Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что вслед за Россией и другие страны могут начать сокращать финансовые вливания в США, что станет потрясением для американской экономики.

«Это как бы сигнализирует «инвесторам». Прямо сигнальный рупор орёт. Пусть потом не жалуются, что их доллары погорели и государство им осталось должно», — выносит предположение Боаз А.

Отдельные комментаторы отмечают, что несмотря на воинствующие речи правительство США не запрещает России вкладываться в американские ценные бумаги.

«Странные у США санкции, если Россия получает нехилый такой доход по дивидендам с американских гособлигаций. Это прямо как Украина, которая якобы восемь лет воюет против Российской Федерации, но при этом наращивает закупку российского каменного угля на $48 млн», — отмечает Андрей И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, 18 января министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым объём вложений России в американские ценные государственные бумаги по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд.