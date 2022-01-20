В случае «агрессии на Украине» Россию ожидают ранее невиданные санкции. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его президентского срока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин еще никогда не видел таких санкций, которые готовятся ввести Соединенные Штаты. В связи с этим Байден призвал решать проблему вокруг Украины дипломатическим путем.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — сказал он.

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Заявление Байдена обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Наглый» и Klymenko Time. Многие предположили, что негативные последствия американских санкций (в случае их введения) могут ощутить на себе как раз-таки Европа и США.

«Новые санкции против России будут означать газ для Европы не по 1000 евро за кубометр, а по 10 000… И развитие сотрудничества России с Азией. И более полное импортозамещение. И еще большую автономию…» — написал Paul G.

Kremlin.ru Газопровод

«Барак Обама, при котором Байден был №2, уже говорил что-то про порвать в клочья… Странные какие-то клочья вышли», — с сарказмом пишет Dmitry D.

«На Китай надо сильнее повернуть, вот у них пригорит», — добавил Waldi.

«Путин никогда так не был готов, как сейчас, к любым санкциям», — отметила Катерина Т.

«Короче, я так понимаю, что США будут бороться с Россией до полного экономического краха Европы!» — отреагировал Анатолий М.

«И не увидит (добавил Джо шепотом)», — смеется Oleg L.

«Скоро появится русский смартфон, русский Google и YouTube. Вангую», — комментирует «Кавин Х».

«Амеры с ЕС не устали от собственной болтовни?!» — недоумевает Юрий.

«Ресурсы в России. Технологические цепочки в Китае, чем пугает. Запретит доллар — будет евро, запретит евро — будет юань. А вот если Россия запретит газ в Европу? Холодно дома, производства стоят, азотных удобрений, получаемых из газа, нет, поля не удобрены, урожая нет, голод», — написал One Moment.

«Господи, Макдоналдс закроют!?» — смеется Vitaliy F.

«Ну, если долларовая финансовая система прикажет долго жить, это же будет катастрофа (для США)? Вот её Путин с удовольствием и увидит, если что», — пишет Sergey R.

«Не видать Путину побережья Флориды. Всё, игры закончились. США по-крупному играют», — иронизирует «Kіевлянинъ».

Kremlin.ru Владимир Путин

»США за многие годы научилось подставлять те или иные страны себе в угоду. Своими «предупреждениями» ртом Байдена Пентагон закрепляет за собой право начала конфликта с РФ вплоть до вооруженного столкновения руками Украины. Альянс (вероятно, речь о НАТО — М. Р.) уже не может остановить гонку вооружений, которая непосредственно ведёт к войне», — отметил один из комментирующих.

«На Украине до граждан когда-нибудь дойдёт, что их толкают на то, чтобы они начали войну? Ну не умеют решать свои проблемы и кризисы в Америке и в Англии без войн! Мало того, что украинцы работают по разным странам на экономики этих разных стран! Так ещё теперь и воевать заставит коллективный Запад ради западных интересов! Накидают оружия вам, наговорят напутственных слов… а Блинкен в Америке удобно усядется в кожаное кресло и будет картинки по CNN смотреть», — пишет Ната Л.

«Если будут ограничения на доллары, торговля будет в юанях и евро, а американские фантики могут рухнуть», — предположил Yegor.

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