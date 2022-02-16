Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опасается, что Белоруссия может сыграть роль в «планах России» по эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — приводит слова чиновника РИА Новости.

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Заявление представителя Государственного департамента США обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с сарказмом отметили, что в последнее время количество версий о «вероятном нападении» России на Украину растет.

«Вангую, следующий план — через прибалтов», — смеется Igor S.

«А еще из космоса и из-под земли», — с юмором добавил Александр Д.

«Не будем нападать, живите на свои», — смеется «Попандопуло из Одессы».

«Вот… сюр… Военных по своей территории только Россия перемещает? Ни Китай, ни Индия, ни амеры, ни тем более… [украинцы]? И совместные учения — тоже… только Россия проводит. Отсюда вывод… — Россия готовится к войне!» — возмутилась Людмила И.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«С кем из соседей еще не разругалась Украина?» — задался вопросом AVV one.

«Восемь лет нападает и нападает… Никак не нападет», — иронизирует Юрий.

«Мириканцы (американцы. — О. П.) по всей планете войска перемещают. А русским по своей территории нельзя. А что на Украине иностранные военные делают?..» — задался вопросом Oleg T.

«Планируем из космоса! Но пока удаётся только из экранов телевизоров и страниц изданий. Даже не российских», — пошутил Сергей Р.

«Конечно! Со своей территории никак! Стена [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка не пустит!» — добавил Валерий Р.

«С Белорусского моря?» — шутит Артём Т.

«Им выгодно нас стравить! Это позволит демонизировать Россию во всех красках и, как говорится, более обоснованно и заодно решить проблему с постоянной головной болью в лице наших правителей. Тут же бездонная бочка. Сколько денег, как вода сквозь сито, утекает!» — написал Andrey F.

«Им пора уже ставить ставки. Дайте уже точный прогноз!!!» — не без сарказма отметил Сергей С.

«С космоса нападет. Лазерными лучами начнет атаковать», — смеется Дмитрий Ш.

«Вспомнил фильм «Операция «Ы».

— А почему нападение со стороны Белоруссии?

— А чтобы никто не догадался», — не без иронии пишет Jurij O.

«И не уговаривайте», — шутит Игорь Б.

«США уже вторглись и оккупировала Украину, а Путин так и не напал», — написал Георгий Ж.

Jason Epperson Американский военнослужащий

«Со стороны Белоруссии… Хоть какое-то разнообразие», — не без юмора добавил Валерий К.

«Вы уже определитесь — с моря, из космоса, из Ростова, из Белоруссии. Из-под земли. Чудики», — отметил Алексей Д.

«США и Англия уже на Украине и поработили народ», — отреагировал Сергій В.

«Нормально, теперь из Белоруссии, завтра с Марса. Что дальше?» — задался вопросом Михаил С.

«А десант с моря??? Совсем запутали!!! Осталось услышать версию «из Приднестровья нападут». Тогда точно со всех сторон», — с сарказмом подытожила Екатерина С.