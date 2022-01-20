Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина о том, что боевики без знаков различия заняли здание Новогнатовской общеобразовательной школы на подконтрольной украинской армии территории в Донбассе, а также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 единиц бронетехники, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

"Прекрасный образчик лицемерия. Пока Запад обвиняет Россию, что она перемещает свои войска на расстоянии 200 километров от границы, украинцы под предводительством западных кураторов стягивают свою армию прямо к линии соприкосновения в Донбассе! Двойные стандарты, коих ещё не видывал мир!» — указывает Мария И.

Многие пользователи пришли к выводу, что школу в качестве прикрытия могут использовать только террористы.

«Типичные нацики. Захватили школу, чтобы по принципу «кусай и беги» терроризировать жителей Донбасса. Знают, что в ДНР и ЛНР не стреляют по социальным объектам, ведь республике ещё предстоит использовать все эти школы и больницы, захваченные украинскими карателями», — отмечает Александр Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что бандеровские каратели намереваются устроить кровавую провокацию, поэтому они не будут переживать о какой-то там школе, которую они подвергают угрозе разрушения.

«Укронацисты готовят провокацию по отношению к ДНР и ЛНР под шумок о мнимой российской угрозе. Хотят спровоцировать Россию на защиту мирных жителей республики», — считает Алик И.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Часть людей полагает, что столкновение в Донбассе неминуемо, потому что президент Украины активно подталкивает своих военных к открытому противостоянию с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Зеленский пошёл ва-банк, чтобы доказать своим олигархам, бандитам, доморощенным нацистам и всему остальному народу Украины, что он якобы не слабак, чтобы его не скинули с поста президент. Наложить вето в условиях войны на него уже не смогут, но и победить он не сможет, потому что при тотальном вторжении на территорию ДНР и ЛНР Россия будет вынуждена вмешаться», — написал Давид Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские военные пользуются своим доминирующим положением по полной программе.

«К сожалению, ВСУ пользуются выгодным положением, ведь с юридической стороны вопроса они имеют полное право делать всё, что угодно на территории Донбасса. ДНР и ЛНР пока что никем не были признаны. В России до сих пор боятся пойти на этот шаг. Поэтому по всем понятиям это внутреннее дело Украины», — поделился своим мнением Владимир Б.

Отдельные комментаторы выступили с призывом к российским властям, чтобы они как можно скорее признали независимость ДНР и ЛНР, чтобы затем принять республики в состав России. Это необходимо, чтобы защитить народ Донбасса от полного уничтожения, пишут граждане.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Российский паспорт

«Пора уже заканчивать с этим. Почему республики до сих пор не признаны? Пора сделать это и дать народу Донбасса право стать частью Российской Федерацию. Они как никто другой заслужили это право, мы им обязаны тем, что украинская нацистская чума не распространилась на территорию России», — пишет Валентина В.

Напомним, 18 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам о том, что боевики без знаков различия заняли здание Новогнатовской общеобразовательной школы на подконтрольной украинской армии территории в Донбассе, а также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 единиц бронетехники.