Заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что Вашингтон должен прекратить распространять спекуляции о возможной подготовке Россией вооружённого нападения на Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

"Враньё со стороны американцев надоело не только России, но уже и всему миру!» — уверена Наталия Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что утверждение Соединённых Штатов, мол, Россия якобы готовится к вторжению на Украину, является абсолютно бездоказательным.

«А можно опубликовать календарь вторжений на Украину? Сколько раз уже это предрекали, а воз и ныне там», — отмечает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока западные страны обвиняют Россию в агрессии, они сами накачивают Украину вооружением, чтобы применить его, понятное дело, против российских граждан и жителей Донбасса.

«А как тогда НАТО прикрыть переброску своих войск и вооружения на Украину? А так, пока Россия оправдывается за то, что якобы собирается вторгнуться на Украину, в Киев уже четвёртый военно-транспортный самолёт за сутки из Британии приземлился! Вы кому там, что рассказывать пытаетесь, лицемеры?» — обращается Геннадий К.

Sergeant Ross Tilly RAF defenceimagery.mod.uk Военно-транспортный самолёт Великобритании

Часть людей полагает, что справедливости ради стоит напомнить о позиции официальных лиц в России в тот момент, когда Крым возвращался в родную гавань. Граждане отмечают, что какое-то время российские власти скрывали присутствие наших вооружённых сил на полуострове.

«Я вот помню, как в 2014 году наши так же говорили, мол, нет военных в Крыму, а все кричали о том, что есть. И вот снова? Разве не готовится Россия к потенциальной войне с потенциальным врагом?» — задаётся вопросом Aleksey G.

Ряд пользователей указывает на то, что утверждение о наличии у России планов по вторжению на Украину является абсолютным абсурдом, потому что для Российской Федерации нет никакой пользы от огромной оккупированной территории с обозлённым населением.

«Какой России резон нападать на Украину? Что это даст нашей страны? В самых смелых мачтах мы видим лишь присоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, ни о каком вооружённом захвате всей Украины даже мыслей нет. Да и опять-таки на кой чёрт она нам сдалась?!» — пишет Валерий О.

Отдельные комментаторы отмечают, что западные страны намерены вынудить Россию на применение силы в отношении Украины.

«Западные политики скоро требовать нападения от России начнут. Санкции даже могут ввести, из-за то, что Российская Федерация всё никак не нападает», — пишет Ivan I.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«К сожалению, у Блинкена такая роль в Госдепе: одно и тоже повторять, как болванчик, и не в тему улыбаться. Госдеп с помощью подконтрольных СМИ создаёт образ США и НАТО, как освободителей народа Украины, хотя это не так, и они работают на этот образ, придумав себе антипода в лице России», — указывает Ольга С.

Напомним, 18 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Полный контакт» о том, что Вашингтон должен прекратить распространять спекуляции о возможной подготовке Россией вооружённого нападения на Украину.