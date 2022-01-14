Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить дипломатические пути к предотвращению конфликта в Восточной Европе. По словам Белого дома, цель поездки — попытка снизить напряжённость вокруг наращивания Россией военных сил возле украинской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Во время переговоров дипломаты попытаются выйти из тупика, в который они зашли на прошлой неделе после серии из трех заседаний между Россией и Западом. Самым сложным вопросом для США является требование России о том, чтобы НАТО обязалась не расширяться на восток.

Белый дом также заявил, что Блинкен призовет Россию к немедленной деэскалации.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Решить эту проблему несложно. Путин ясно дал понять, что если НАТО прекратит попытки расширения на восток, ситуация деэскалируется. Совершенно безумно думать, что Запад собирается защищать Украину военным путем. Если ваш противник предлагает вам выход, а у вас нет карт для игры, примите этот выход. Здесь нет американских интересов, поэтому США ничего не потеряют в случае прекращения переговоров о расширении НАТО», — указывает FreedomisPriceless.

«Это абсолютно дестабилизирует наши отношения с партнерами по НАТО и поставит под угрозу Европу, а это именно то, чего хочет Путин. Так что нет», — считает BrodyW.

«Есть один американский интерес, который так же стар, как и наша страна… т. е. наши ценности свободной страны, которые мы якобы усвоили благодаря болезненным урокам умиротворения диктаторов в XX веке», — пишет ernie1241.

«США и НАТО полностью виноваты в этом кризисе. Они навязали Европе неравную и угрожающую архитектуру безопасности после Холодной войны. Путин рационально и правильно отвечает на попытки США и НАТО пересмотреть баланс сил в Европе против России. США должны подписать документы России», — уверен DJK.

«Учтите, что в НАТО входит Польша, и что Польша имеет право защищать себя через международные союзы. То же самое с Литвой. Эти страны имеют право решать, с кем они вступают в военный союз; не с США и не с Россией. Украина также может решать, и она выбирает НАТО. Вопрос заключается в неспособности Путина принять это решение», — отвечает B K и в свою очередь получает ответ от denny stern: «В последний раз, когда я проверял, Украина не входила в состав Европы».

«Конечно, Украина попросит, чтобы ее впустили. НАТО не обязано соглашаться принять ее. Существует компромисс между безопасностью этих отдельных стран и общей стабильностью в регионе», — продолжает дискуссию Memes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Независимо от того, правда это или нет, я думаю, что администрация Байдена проделала хорошую работу, ложно предупреждая об операциях. Я думаю, что это затормозило возможность вторжения. Трудно представить, зачем еще Путин поставил 100 тысяч солдат на украинскую границу, что должно стоить огромных денег. Я не могу представить, как Путин отступит. Чтобы быть предельно ясным для некоторых авторов писем, Восточная Европа ужасно страдала более 40 лет под советской оккупацией. Вступление в НАТО было несомненным решением как для Восточной, так и для Западной Европы, и различные действия России с тех пор только укрепили мудрость этого решения», — верит BLundy.

«Было бы неплохо прочитать подробную статью о том, что европейские страны НАТО, а не США, делают в отношении этой угрозы? Франция, Германия, Великобритания и т.д.», — просит Emily Rasmussen.

«Неужели США не могут хоть раз остаться в стороне от иностранных (неправильных) приключений? У этой страны достаточно проблем, которые нужно решать, не утруждая себя Украиной и Россией. Что касается защиты своих «союзников» в Европе: европейцы ясно дали понять, что им не нужна помощь США. США будут критиковать в любом случае — если они ввяжутся или не ввяжутся дальше», — размышляет Human.

Ранее госсекретарь США заявил, что «США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В Минобороны РФ заявили, что игнорирование НАТО инициатив РФ по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов, подрывает основы безопасности.