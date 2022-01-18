Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, Украина, чтобы провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, а также подтвердить «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Американские интернет-пользователи обсудили визит госсекретаря под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие высказали негодование, что администрация Белого дома собирается защитить границу Украины, не будучи способной решить миграционных кризис на границе в собственной стране.

«Это действительно удручает, что Соединенные Штаты так далеко упали под руководством Байдена. И еще более удручающе видеть иностранные новостные сайты, где выражаются истинные чувства наших союзников. Украина съест всё, что скажут люди Бидена, и соли не попросит», — пишет IzzyIsrael.

«Можем ли мы передать Блинкена в аренду украинскому правительству на постоянной основе? Как бы он ни был ценен для нашей страны, украинцы нуждаются в его опыте гораздо больше, чем мы», — иронизирует flyoverstateresident.

«Джо говорит, что его беспокоит вторжение России на границу Украины, но его не беспокоит вторжение на нашу границу людей со всего мира», — отмечает tuckerdog34.

«Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос, когда вы подписываете какие-либо документы с юридическими лицами, придерживаетесь ли вы обязательств? Думаю, да. Как и гаранты Будапештского меморандума. Это делают все, кроме России. Кроме того, в данном случае на карту поставлено будущее Европы, которая является стратегическим союзником в случае конфронтации с Китаем. Вот в чём причина. Политики мыслят стратегически», — объясняет magnolia34.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Поскольку он так хорошо справился с выводом войск из Афганистана, Байден должен действительно достичь успеха, уговаривая Путина отказаться от захвата Украины…» — указывает nannybluestate.

«Госсекретарь США должен защитить инвестиции Хантера и Джо Байдена в Украине любой ценой!» — говорит tim1730 о сыне Джо Байдена Хантере Байдене, которого подозревают в коррупционной деятельности на Украине.

«После фиаско Байдена в Афганистане я не понимаю, как Украина или любой другой союзник США будет доверять администрации Байдена в вопросах поддержки», — размышляет IzzyIsrael.

«Почему вы верите громким словам администрации Байдена о защите Украины? Эти люди не могут найти границу Соединенных Штатов, но они собираются на Украину, как они туда попадут, они понятия не имеют», — иронизирует FreeAMERICANWins.

«Еще одна бесплодная попытка. И русские, и украинцы знают, что Байден лжец и к тому же слабак, не способный внести хоть какой-то вклад. Байден, Клинтон и Обама заработали миллионы на коррупции, связанной с Россией и Украиной — собирается ли Блинкен на Украину, чтобы попасть в коррупционный пул демократов?» — задается вопросом tokkie.

«Обама послал им одеяла. Трамп послал ракеты. Байден посылает Блинкена», — комментирует gremlis.

Джо Байден и Энтони Блинкен

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка в Европу — это дипломатическая попытка снизить напряжённость вокруг ситуации с Украиной.

Ранее госсекретарь США уточнил, что сначала намечены его визиты в Киев и в Берлин, а затем он в Женеве встретится со своим коллегой, руководителем МИД России Сергеем Лавровым. Цель поездки — попытка снизить напряжённость вокруг наращивания Россией военных сил возле украинской границы.

По данным Госдепартамента, 19 января состоится встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а 20 января глава Госдепа США проведёт встречу с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок. Встреча Блинкена с Лавровым намечена на 21 января.