В Южной Корее обсудили «горе-родителей», посадивших за руль младенца.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 17 января в социальной сети Instagram появилось видео, на котором молодой мужчина едет в автомобиле, одной рукой держа руль, а другой — маленького ребенка.

Видео, которое снимала мать ребёнка, сидевшая в пассажирском кресле, вызвало массу отрицательных отзывов пользователей интернета, раскритиковавших молодых родителей за создание опасной ситуации не только для ребенка, но и для других людей.

После того как делом заинтересовалась полиция южнокорейского города Тэгу, видео было удалено, однако удалось выяснить, что на видео запечатлена девятимесячная девочка, личность водителя пока не установлена.

Dittwjfsdgkvkdjg Тэгу. Южная Корея

Сообщается, что после того, как личность «горе-отца» будет идентифицирована, его как минимум будет ждать штраф за непристегнутый ремень и передачу руля несовершеннолетнему.

«Потрясающе! Такого отца-психопата нужно наказать!» — призывает brou***.

«Безмозглые родители» — пишет lgtw.

«У вас что, несколько жизней?» — интересуется hoya***.

«Штраф за непристегнутый ремень? Вы серьезно?» — вопрошает sngh***.

«Докатились, уже используют ребенка в качестве подушки безопасности», — удивляется wiiv***.

«Проблема в том, что они с гордостью публикуют подобные записи, даже не задумываясь о последствиях», — пишет prok***.

«Если бы произошла авария, то ребенок бы вылетел через лобовое стекло и умер, либо скончался от множественных травм и удушья, если бы сработала подушка безопасности», — отмечает jsan***.

«Если бы это была нормальная и адекватная пара, то ребенок бы сидел в кресле!» — сообщает ttty***.

«Автокресло придумали не ради шутки, а для того, чтобы обезопасить жизнь ребенка», — cjsss***.

«Их нужно наказать по статье жестокое обращение с детьми!» — призывает 4910***.

«Если родители позволяют себе такое, то каким вырастет ребенок?» — интересуется cher***.

«Ещё бы наклейку на автомобиль приклеили: «Осторожно, за рулем ребенок»», — шутит limy***.

«Если бы нечто подобное произошло в Америке, то родителей тут же лишили родительских прав», — отмечает ekru***.

«В настоящее время многие не только детей так возят, но и собак», — пишет mmg2***.