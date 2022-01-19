Более двух миллиардов долларов потратило на Украину Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная нежелательной в РФ). Соответствующий финансовый отчёт был опубликован на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидность

В соответствии с данными организации, за последние 20 лет (с 2001 года) на Украину из всех постсоветских государств потратили самую большую сумму, а именно — порядка $2,3 миллиарда. На втором месте находится Грузия ($1,67 млрд), на третьем — Россия (потрачено более миллиарда долларов). Далее следуют Армения ($835 миллионов), Киргизия ($724 миллиона), Таджикистан ($573 миллиона) и Казахстан ($547 миллионов). На Белоруссию организация потратила лишь $159 миллионов. Меньше всех ($95 миллионов) досталось Туркмении.

Данные Агентства США по международному развитию (USAID) (организация, признанная нежелательной в РФ) обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Леся из Страны».

«Украине по программе иностранных агентов для поддержки демократии и уничтожения суверенитета (сокращенно USAID (организация, признанная нежелательной в РФ)) за 20 лет досталось больше остальных постсоветских государств. Но живёт Украина хуже всех остальных постсоветских… Удивительно (ничего удивительного)», — отметил автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«А если на число жителей перевести, то становится чуть интереснее», — добавил Павел Х.

«По 60$ на жителя. То есть цена промывки мозга 60$… Недорого, однако», — задумался Вячеслав.

«Негусто! Так себе они нас любят. По 2$ в год на одного жителя Украины. В год, Карл!!! Я подаю нищим больше, не указывая, что им делать, какое старьё у меня купить, какие активы продать западным партнерам. Позор, а не помощь форпосту европейской демократии», — с сарказмом отреагировал «Фунтик».

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine USAID на Украине

"Если брать количество населения, то больше получила Грузия», — прокомментировал Andrey.

«А какая… разница, сколько они перечислили? Они ж не стране их дают, а своим организациям и на гранты для своих же. А счёт стране выставляют. Демократия по-другому не работает», — отметил Alex D.

«А сколько вкинули в цветные революции по всему бывшему СССР?.. Но если бы не имели прибыли, то явно никто и 1$ не дал бы. А так всё окупается в тысячи раз, грабя и выводя из этих стран природные и человеческие ресурсы… Вот вам и «люби друзи» (любимые друзья. — О. П.). Если бы этих «демократов» не гоняли в РФ, то они бы больше вкидывали. Это несбыточная мечта западников — развалить Россию и ограбить полностью. Но с поправками к Конституции РФ дело теперь ещё хуже пойдёт… Они за Горбачевым с Ельциным рыдают, ну и наших последненьких… По и Зе (Порошенко и Зеленского. — О. П.) тоже хорошо вспоминать будут, наварились нормально, вот только расхлебаем ли мы?» — отреагировала Alisa Fox.

«Это не Украине, а организациям/проходимцам для уничтожения суверенитета, для дальнейших манипуляций в своей геополитике…» — подчеркнул Дмитрий Валерьевич.

«USAID (организация, признанная нежелательной в РФ) занимается обучением туземцев, чтобы они могли родину продавать», — написал Nomen.

«Походу, это цена украинской независимости, ибо иного объяснения этому хаосу нет», — добавил ИN.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине

«Все закономерно. Заграница платит украинской власти за предательство!!! Свиньи возле украинского провластного корыта сдают интересы государства, набивая защечные мешки, а народ мучается в нищете и хаосе», — отметила Marina P.

«Больше майданов! Больших и разных! Западный дядя их приветствует! Ведь это демократия! Запомним… При капитализме есть только одна демократия. Демократия доллара… Всё остальное — туземные колониальные сказки… Дарю доллар — забираю тысячу у туземцев!.. Ничего нового…» — с сарказмом пишет Сергей.

«Пора уже в Америку кому-то вкладываться! Сколько можно Америке над всеми издеваться???» — подытожил Данила Б.