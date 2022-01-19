Не писать сатиру сложно, отмечал римский поэтЮвенал, один из величайших творцов в этом жанре. Живи он сейчас и пиши он не про политику Римской империи, а про внешнюю политику ФРГ, он очень бы походил наМарселя Дирсуса — одного из научных сотрудников Кильского университета, пишетАндреас Клут в статье, вышедшей 19 января в Bloomberg.

stux Германия

На этой неделе новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок побывала в Киеве и Москве, пытаясь отговорить Россию от «нападения» на Украину. Перед ее поездкой немецкое правительство, конечно же, проконсультировалось с союзниками ФРГ по НАТО и Европейскому союзу. В представлении Дирсуса, эта беседа могла бы принять следующий вид.

Германия: «Нам нужно защищать либеральный международный порядок. Права человека!»

Союзники: «Согласны! Россия в Европе силой перекраивает границы. Сможете ли вы поставить Украине оружие или, может быть, подготовить их военных, если Россия продолжит им угрожать?»

Германия: «Знаете, я бы с удовольствием, но так уж исторически сложилось, что у нас сложные отношения с армией, поэтому мы не можем этого сделать. Вы же понимаете? Однако рад помочь любым другим способом».

Союзники: «Да, понимаем. Хорошо, не могли бы вы, я не знаю, не строить этот трубопровод с Россией, пока [президент России Владимир] Путин держит пистолет у головы Киева?»

Германия: «Мне это определенно не подходит, и тому есть причины. [Нужно вести] диалог и все такое».

Союзники: «Хорошо, вы могли бы хотя бы сказать Путину, что вы отмените «Северный поток — 2», если он нападет [на Украину]? Это может изменить ситуацию».

Германия: «Я могла бы это сделать, но не хочу, поэтому не буду. Если серьезно подумать, трубопровод, который помогает Путину, но наносит вред Украине, на самом деле не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Украине. Всё, что я могу предложить, это расплывчатые речи, призывающие обе стороны к деэскалации. Как вы знаете, самое главное для нас — это права человека и либеральный международный порядок. Мы любим диалог. Лучше диалога нет ничего!»

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Как и в случае с любой хорошей художественной литературой, этот обмен мнениями крайне хорошо отражает реальность. Привычка Германии уклоняться от своих обязательств десятилетиями раздражала союзников Берлина во главе с США. Некоторые даже задаются вопросом, будет ли Германия надежным партнером, если дело когда-нибудь дойдет до драки — если, скажем, Россия или Китай разорвут все, что осталось от широко разрекламированного либерального международного порядка, и начнут войну.

Так, давняя двусмысленность Германии проявляется, в частности, в ее печально известном отказе признать, что легитимным и необходимым внешнеполитическим инструментом является «жесткая сила». Такой менталитет возник в результате искупления нацистского прошлого страны. Однако он же уже давно стал удобным предлогом для того, чтобы не тратиться на военные расходы и не спешить отправлять свои войска в горячие точки тогда, когда это нужно альянсу.

К этому фальшивому пацифизму примешивается причудливая разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом. Это явление четче всего проявляется в политических крайностях — в популистской и правой партии «Альтернатива для Германии» и посткоммунистической партии «Левые». И та, и другая партии непропорционально популярны на территории бывшей Восточной Германии.

Тем не менее русофилия широко распространена среди левоцентристских социал-демократов, которые сейчас возглавляют правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем. В их мифологии Холодная война была выиграна не потому, что Запад уничтожил «империю зла», а потому, что немецкие социал-демократы инициировали сближение с коммунистическим блоком, то есть с Кремлем. Их мантра: нужно говорить с Москвой достаточно долго, и все будет хорошо.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

Что-то любопытное произошло с этой Ostpolitik («Восточной политикой»), как ее называют. Почему-то немцы, которые о ней говорят, понимают под ней то, чтобы идти на уступки исключительно Москве. В то же время они и слышать не хотят об озабоченности других своих партнеров в Восточной Европе, пострадавших в прошлом как от России, так и от Германии. Среди них и Украина, и некоторые государства — члены ЕС, такие как Польша и страны Прибалтики.

Глухая к их опасениям Германия — по настоянию социал-демократов — согласилась построить газопровод по дну Балтийского моря из России в Германию. Почти как один союзники указали, что это звено — «Северный поток — 2» — это геополитический проект Путина, благодаря которому Кремль сможет перекрывать поставки газа в Западную Европу через Украину, Польшу и другие страны.

В ответ на эти заявления одно немецкое правительство за другим, в том числе нынешнее, возглавляемое Шольцем, раз за разом повторяли, что трубопровод, который все еще ожидает одобрения регулирующих органов, является частным коммерческим проектом, не имеющим ничего общего с другими замыслами Москвы. Вот почему вышеприведенная сатира Дирсуса так остра.

Министр иностранных дел Бербок ни в чем из этого не виновата. Она соруководитель «Зеленых», один из младших партнеров в правительстве Шольца. Ее партия в последние годы отошла от своего традиционного антиамериканизма и стала активнее выступать за более тесные трансатлантические отношения. Во время прошлогодней избирательной кампании она обвинила Россию и Китай в агрессии и потребовала, чтобы Германия твердо встала на сторону Запада. Она также выступает за то, чтобы «Северный поток — 2» был остановлен.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

Но теперь «Зеленые» являются членами правительства Шольца и должны охранять мир. Поэтому неясно, как Германия отреагирует на возобновление российского вторжения на Украину. Запад пообещал ответить санкциями. Из них одним из самых сложных будет отказ от «Северного потока — 2». Но чтобы сделать этот шаг, «Зеленым» и третьему партнеру по коалиции, свободным демократам, придется взять верх над социал-демократами.

То, как правящая коалиция Германии преодолеет этот раскол, может определить, действительно ли Запад выступит единым фронтом против грядущих провокаций или нападений Москвы. Союзники должны обратить на это пристальное внимание. Никто и нигде не предлагает прекратить «разговоры» или «диалог». Но немцы должны смириться с тем, что в истории бывают времена, когда одних разговоров недостаточно, потому что нужны действия.