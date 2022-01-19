Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях, влияющих на цену газа в Европе. Об этом он заявил 18 января на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Конференция транслировалась онлайн пресс-службой НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, он принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства. По мнению агентства, поставки российского газа в Европейский союз резко сократились, при этом РФ при желании могла бы нарастить поставки.

Заявление генерального секретаря военного блока обсудили в телеграм-канале Klymenko Time и на странице украинского журналиста Анатолия Шария в социальной сети Facebook. Многие выразили непонимание в связи с тем, что генсек НАТО комментирует экономические вопросы.

«Генсек НАТО Столтенберг обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа. Уже и сюда залез. Я вижу в этом чистые провокации — там не получилось — тут начну дичь говорить», — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Анатолий Шарий.

Gazprom-neft.ru Газпром

«Из военного эксперта переключился в энергетического», — отреагировала Алина.

«Это прелестно. Генсек военного блока комментирует дела по газу, по экономике», — пишет Dennis F.

«А в чем манипуляция, он не объяснил?» — задался вопросом Дмитрий Л.

«Та серьезно? А США опять ни при чем? Весь газ в Азию переправлять, где дороже цены, и тут «Путин виноват». Чего же не помочь сателлитам в Европе?» — задался вопросом Кирилл.

«Почему Европа не обвиняет США в газовых манипуляциях? Ведь это янки прекратили поставки СГ (сжиженного газа. — О. П.), перенаправив их в Китай. Ведь именно из-за них взлетела цена», — написал Виталий Д.

«А почему США себя не обвиняют во всех цветных революциях при поддержке Европы?» — задал риторический вопрос Tolyan S.

«А факты это обвинялово предоставило?» — задался вопросом Вадим Г.

«Это невидимая рука рынка манипулировала, а не Газпром», — добавил Dmitri R.

«Россия агрессивно не поставляет газ», — иронизирует Евгений У.

«Чтоб они ни делали — не идут дела… Ну не смогут Россию уже нагнуть. Время упущено. А теперь будут получать по рогам. Казахстан — пример», — отметил Павел Р.

«Очередное напоминание… [того, что] НАТО — совсем не оборонительный союз. Сбились в кучку, чтобы грабить других, более слабых. Естественно, «во имя безопасности стран-участниц и установления демократии по всему миру». Вот вам бусы, а вы нам — газ, нефть, алмазы и так далее», — отреагировала Янина Ш.

«Просто задолбали, у них Путин во всем виноват и ко всему причастна Россия!» — не выдержала Natalja G.

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«Кто такой Столтенберг? Пешка, говорящая кукла. У него в голове стоит флешка на 128 мегабайт, хватает только на одну речь. Видимо, теперь другую загрузили», — пишет Sergei K.

«Столтенберг порол чушь… Чушь визжала и упиралась…» — пошутил Игорь О.

«Осталось дождаться, когда НАТО возьмёт на себя регулирование цен на потребительские товары в Украине», — смеется Владислав Р.

«Своих манипуляций по всему миру, конечно же, не видно», — с сарказмом подытожил Сергей Ш.