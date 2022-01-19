В Якутии, где минздрав уже издал приказ о подготовке к массовой вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет, жители эмоционально высказываются против таких планов. Люди предлагают врачам и чиновникам для начала привить своих детей, сомневаются в том, что прививать будут добровольно, и угрожают выходом на митинги, «как в Казахстане». Родители опасаются, что им придётся выбирать между образованием и отказом от вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Читайте также: Якутия готовится к массовой вакцинации подростков от COVID-19

Поводом для волны высказываний в соцсетях стал документ от министерства здравоохранения республики, в котором предписано организовать охват подростков вакцинацией на уровне 75%.

«Если они планируют, значит, принудительная» (anechka_prudetskaya), «Удивляет такая забота» (galina.shust), «Руки прочь от детей!» (nikolaiter18), «Детей не трогать!» (cemmix20), «Добровольно-принудительно» (anna_mestnikova_), «Не дадим наших детей!» (va.silii7449), «Зря надеются, детей не трожьте!!!» (vikusik8688), «Вакцинируйтесь сами в своих министерствах, а детей не смейте трогать!» (katerinab905), «Детей любым способом не дам вакцинировать!» (narianaf72), «На себе испытал эту чертову вакцину, детей не дам колоть» (yuriy_savvin), «Пора уезжать с Якутска» (vitalyarodionov1987), — пишут жители Якутии в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Много нецензурных, грубых и оскорбительных комментариев, в том числе с угрозами в адрес министра здравоохранения региона Лены Афанасьевой. Якутяне также вспоминают, насколько добровольной была вакцинация взрослых.

«Как подопытных кроликов взрослых, а теперь детям яд нужно вводить», — констатировал пользователь sve.2980.

«Взрослые ради работы вакцинировались, детей поведут ради образования», — предположила belova 22 .11.21.

«Сейчас люди, чтобы их не уволили с бюджета, детей своих будут прививать. Себя тоже привили по принуждению», — отметила antipushka90.

«Дома будут учиться, не дам детей трогать, если митинг, то обязательно выйду», — написала __mariya.m__

«А Москва привилась? Или решили на нас испытать?» — поинтересовался sneshok37.

«Весь минздрав своим детям уже поставил? Мы будем уже после…» — приняла решение mamatrexprincess.

«Всё равно будете писать заявление, чтобы ставили вакцину, зря шум не поднимайте. Никто не хотел вакцину, но 78% взрослого населения вакцинировались. Против лома нет приёма», — уверена sargylana__ivanovna.

«Если запланировали, считайте, что под любыми предлогами начнут давить. Кошмар», — предупредила liudmilani8.

«Расчёт на то, что до госэкзаменов не допустят детей, и всё равно пойдут и сделают большинство. А они отчитаются, что план выполнен», — так видит дальнейшее развитие событий olgamikhailova362.

«После этой волны, наверное, будут вакцинировать младенцев», — выразил опасения hunter 777 __wolf.

«Потом скажут: чьи дети не вакцинированы, их родителей отстранить от работы без сохранения зарплаты», — ожидает bkostya2014.

Laborpains.org Увольнение

«Наши всегда вперёд!!! По QR-кодам наши «за» были, и бац — Госдума не приняла закон. Теперь за вакцинацию детей наши тоже первыми «за»!!! Руки прочь от детей!!! Точно митинги будут, иначе никак!!! Доведёте людей!!! Я так и писала… Эти данные, типа дети стали больше болеть, будут писать нагнетать, так как вакцина уже готова для детей!!!» — подытожила evseeva7041.

Обсуждая вакцинацию детей, якутяне вспоминают события в Казахстане.

«В школу без прививки детей брать не будут??? Если такое случится, то митинг и разгромы, как в Казахстане, обеспечены!!!» — не сомневается anatoliy700754.

«Здесь овощебаза, а не Казахстан. Привьют как миленьких, никто и не пискнет с дивана», — спорит yuzhnyy_yakut.

Как сообщало ИА REGNUM, медучреждения Якутии начинают готовиться к прививочной кампании от COVID-19 для детей 12−17 лет. Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения республики. Документ также предписывает сформировать списки детей, которые по возрасту подходят для прививки, и организовать охват подростков вакцинацией на уровне 75%.