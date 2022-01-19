Журналисты продолжают задавать вопросы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о вечеринке, состоявшейся на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, пока на всей территории страны действовали коронавирусные ограничения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Борис Джонсон с уверенным видом заявил, что он был не в курсе, что мероприятие, на котором он был 25 минут и которое проходило в саду его резиденции, было не связано с работой и нарушало правила. Он также отметил, что его бывший помощник Доминик Каммингс, который утверждает, что премьер игнорировал предупреждения, лжёт.

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«Я хотел бы начать с повторения извинений перед всеми за ошибки, которые совершил я, и которые совершили мы в резиденции, и которые выходят за их пределы, которые были сделаны на Даунинг-стрит и на протяжении пандемии в целом. И я знаю, что это приводит в ярость людей по всей стране ввиду тех жертв, на которые они шли. Они соблюдали дисциплину, они следовали правилам, они следовали указаниям, делали правильные вещи и теперь думают, что этого не происходило на Даунинг-стрит», — сказал Джонсон.

(сс) U.S. Department of State Даунинг-стрит 10

«Никто не говорил мне, что мы делали что-то, что противоречило правилам, что интересующее мероприятие не было рабочим. И как я уже говорил в палате общин, когда я выходил в сад, я думал, что нахожусь на рабочем мероприятии», — добавил политик.

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Ряд пользователей отметил, что не знать правила премьеру было невозможно, потому что он сам их придумал, подписал и сделал всё возможное, чтобы донести их до населения, поэтому отговорки по типу, меня не предупредили, что это было против правил «звучат по-идиотски».

«Перевод: «Никто не сказал мне о правилах, которые я только что рассказал всей стране», — сравнил @ziabell.

«Он разве не выходил и не объявлял правила локдауна прямо перед вечеринкой? То есть технически он сам себе не сказал, что нарушает правила?» — уточнил @bhavikmehta93.

«Я не могу припомнить, когда был последний раз, когда меня кто-то предупреждал о том, что я нарушаю правила, которые я сам и устанавливала», — отметила @RosieMahoney18.

«Ох, был бы только способ для него узнать эти правила», — прокомментировал @jms5708.

«Что за бред? Мы все знали, какие были правила. Нам их трубили каждый день», — напомнила @purpleclaire.

(сс) David Bloomfield Лондон во время локдауна

В комментариях добавили, что премьер-министр и его подчиненные сами придумали правила, но по какой-то причине решили, что на них эти правила не распространяются. Пользователи написали, что такой человек, который сам нарушает свои правила и позволяет это делать безнаказанно своим сотрудникам, заставляя остальное население страны идти на жертвы и страдать, не должен руководить страной.

«Или может быть никто ему не сказал, что эти правила к нему тоже применяются?» — предположил @TQ_1978.

«Значит ли это, что он ни в какой момент не читал, просматривал или вносил какой-либо другой вклад в правила, которые были навязаны другим?» — поинтересовался @GaenorDeacon2.

Часть пользователей в очередной раз назвала Бориса Джонсона лжецом и отметила, что не поверит ни одному слову, сказанному им, и расследованию, пока оно не будет проведено совершенно независимыми экспертами.

«Значит, его предупреждали. Нельзя верить и одному слову, которое произносится этим идиотом», — написала @kirsti_kean.

«Спросите его, голубое ли небо, и зеленая ли трава. Этот человек не способен говорить правду», — считает @sianytweet.

«Следующее, что он скажет, это то, что он не знал о существовании пандемии», — предположил @CursonsDavid.

Пользователи не поняли, почему Джонсон продолжает врать журналистам, когда в сети есть фотографии, которые прямо свидетельствуют о том, что он присутствовал на мероприятиях и он знал, что там происходит.

«Пригласительное письмо предупреждало, что это будет вечеринка!» — отметил @BarryCusack.

«Как будто ему нужно было предупреждение… он и так знал», — считает @MJFlips.

«Какой нонсенс, он прекрасно знал, что он делал», — уверен @andyllandeilo.

Комментаторов также удивило, как премьер-министру можно было не понять, куда он попал, на рабочую встречу или на вечеринку у себя в саду, потому что различия между двумя мероприятиями существенные.

«Как можно не понять, на работе ты или на вечеринке?» — спросил @_nonameagain.

Пользователи сравнили отговорки премьер-министра с отрицанием очевидных правил и назвали их безответственными и абсурдными.

«Я только что пошел в паб и налил себе два бокала пива. Мне же никто не говорил, что это противоречит правилам», — написал @AndrewKendrick7.

«Я съела сосиску в тесте в местном магазине. Никто мне специально не говорил, что это не по правилам. Я думала, это буфет», — сравнила @Therese32449599