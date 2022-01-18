В 2021 году уполномоченный по защите государственного (украинского) языка Тарас Креминь получил 3574 обращения и жалобы от украинских граждан, касающихся соблюдения требований закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Количество обращений к декабрю минувшего года существенно снизилось. Об этом свидетельствуют данные секретариата уполномоченного по защите государственного языка, которые были предоставлены по запросу издания «Украинские новости».

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах: «Леся из СТРАНЫ», «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие возмутились тому факту, что в стране, по сути, доносят на тех, кто желает говорить на родном для многих русском языке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Маловато будет», — с сарказмом отреагировал Серж Ч.

«Что-то это независимое будущее не сильно отличается от советского прошлого с доносами», — добавил А. Ю. Иванов.

«Это же старая национальная традиция — писать доносы при каждой возможности без какой-либо пользы или выгоды для государства или себя, — «шоб соседу было хуже, чем мне», — пишет один из комментирующих.

«Тук-Тук!» — «Кто там?» — «Это я, почтальон Печкин, принёс донос про вашего мальчика!» По-моему, это единственное «достижение» оранжевой власти с 2004 [года]! Больше им нечем похвастаться…» — написал Данила Б.

«Единственное, что радует в этой ситуации, это +/ — стабильное их число в месяц. Значит, количество этих го*нюков тоже более или менее стабильное и не растёт. Подозреваю, что все они уже выползли даже. По итогу: естественная убыль го*нюков, помноженная на постепенную усталость от строчения бесполезных бумажек, = через пару лет про эту *рень забудут совсем», — с оптимизмом взглянул на ситуацию Алексей П.

«Полицаи *раные», — не выдержала Лилия.

«3500 за год. Я ожидал большего. Радует малочисленность упоротых», — отметил Oleg.

«А ещё раздражает жутко, что этот гауляйтер (Тарас Креминь — О. П.) со своим ведомством существует за наши налоги, и нам ещё рассказывают, мол, так и надо, — радуйтесь. До всего этого маразма с большой любовью относился к украинскому, сейчас на уровне иммунитета началась непроизвольная реакция отторжения. И дело не в языке…» — отметил SanbI4.

(сс) Ilya Тарас Креминь

«Стукачи нынче в почёте», — отреагировал Gleb.

«Просто интересно стало, а сколько из этих 3500 доносов написано на русском или без ошибок на украинском языке», — задумался Vladimir K.

«Дожились. Сдают за то, что ты говоришь на русском! Вот это я понимаю, демократические ценности», — иронизирует Виталий.

«В окопах небось только все украиноязычные сидят… Или на русскоговорящих и там доносят?» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Плохо работает высокооплачиваемый шпрехенфюрер (так на Украине называют языкового омбудсмена — О. П.). Низкий КПД. Нужно оштрафовать», — иронизирует Elena SL.

«Радует, что адекватных больше», — добавила Светлана Р.

«Как мерзко! Государство наказывает людей за то, что они хотят разговаривать на родном языке!..» — подытожил Владимир.

Читайте также: Украина: «Если государственный язык надо защищать, то это язык оккупантов»