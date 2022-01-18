Крещение Господне, празднуемое православными 19 января, подводит черту под чередой новогодних праздников. Особый шарм и национальный колорит которому придаёт смешение дат и смыслов, вызванное параллельным использованием двух разных календарей — юлианского и григорианского. Подобная «диалектика» чувств и самосознания является следствием противостояния крайних форм клерикализма и атеизма в определенный период отечественной истории. Что в конце концов породило наблюдаемую веротерпимость в обществе как между верующими и неверующими, так и между представителями разных конфессий. К чему более «цивилизованные» — по самоназванию — нации ещё только начинают приступать. С теми же, что и у нас когда-то, ошибками, не менее болезненными, и со схожими последствиями тех ошибок.

Пьетро Перуджино (последователь). Крещение Христа

25 декабря, в день Рождества по григорианскому календарю, популярный (78 тысяч подписчиков) телеграм-канал «PornMap» опубликовал схематическую карту Европы с оценкой долей атеистов в странах Европы по состоянию на 2021 год.

Примерная доля атеистов в некоторых странах Европы в 2021 году, по данным телеграм-канала «PornMap»:

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

Если верить приведенным данным, демонстрирующим результаты неизвестно кем проведенных исследований, меньше, чем в России, Белоруссии, Ирландии и Турции, атеистов проживает только на Балканах с Грецией. И особенно в Польше, где их всего 3%. Доля неверующих в католических Франции и Литве одинакова и равняется 45% — почти половине населения страны. Что в случае с Литвой, канонически связанной с Польшей, вызывает особые сомнения, не говоря уже о том, что папа Римский Иоанн-Павел Второй имел польско-литовское происхождение. Следует, к слову, заметить, что антирелигиозная пропаганда что в Литовской ССР, что в ПНР носила скорее формальный характер, а католическое духовенство испытывало на себе минимальное, насколько это было возможно в тот период, давление: ввязываться в жёсткую конфронтацию с Ватиканом даже советское и особенно польское руководства считали нецелесообразным по многим иным причинам.

Rob Croes (ANEFO) Иоанн Павел II

Однако негативные последствия перехода из лагеря социализма и тотального интернационализма в мир торжества капитала и глобализма оказались чреваты угрозой национальным скрепам двух вышеупомянутых стран, главной из которых был и остаётся католицизм.

Так, в начале декабря прошлого года Европейская Комиссия вынесла предложение подведомственным странам — членам Евросоюза больше не использовать слово «Рождество» в рождественские каникулы. Так как слово это ущемляет и даже дискриминирует представителей других конфессий, отмечающих в то же самое время свои собственные праздники. Реакция литовцев была жёсткой и предсказуемой: самые дипломатичные выражения содержали слова «горечь» и негодование».

Милда Алишаускене ( «Предложение называть этот период просто праздничным отражает мнение Еврокомиссии, считающей, что и прочие люди, исповедующие иные религии и празднующие свои религиозные праздники, также оказались бы вовлечены в празднование», — нейтрально высказалась по поводу предложения ЕК литовский учёный-теолог Milda Ališauskienė ). С чем, однако, не согласилось литовское духовенство.

«Каждый праздник — это не просто праздник: он конкретен и имеет свою идентичность. На Рождество мы празднуем рождение Христа, потому цикл рождественских празднований посвящается именно этому таинству и не может стать неким безымянным «праздничным периодом», — утверждает генеральный секретарь Конференции епископов Литвы Кястутис Смиглявичус (Kęstutis Smilgevičius).

На предложения ЕК отреагировали и представители Ватикана. Так издание «Vatican news» сообщило, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин (Pietro Parolin) не согласился с рекомендацией ЕК не использовать слово «Рождество», равно как и с предложением отказаться от обращений, указывающих на пол собеседника (а было и такое — А.С.)

Kremlin.ru Пьетро Паролин

«Перестанем называть Рождество Рождеством, а дальше что? Перестанем использовать слово «христианство»? Откажемся от нашей веры?» — рассуждает ксёндз Альвидас Толитас (Algirdas Toliatas).

«Частично это уже симптом тоталитарного государства, очень грустно, но что поделаешь. На самом деле, это довольно грустно читать. Запрет Рождества в той или иной форме — самого его имени, названия или запрещенных Брюсселем несколько лет назад рождественских ёлок, потому что якобы это кого-то оскорбит, так как не все люди празднуют Рождество, кажется удручающим. Потому, что это по-прежнему борьба с ветряными мельницами», — прокомментировал новость известный литовской обозреватель Андрюс Ужкальнис (Andrius Užkalnis).

Большинство из 136 комментаторов цитируемого материала с мнением вышеупомянутых спикеров согласны… Воистину: неисповедимы пути евро-демократии и тотального глобализма.

Сказанное выше занятным образом перекликается с новостями из Франции. В которой, как уже было сказано, количество атеистов такое же, как и в Литве (45%). Так, согласно исследованиям, проведенным французским институтом общественного мнения IFOP для «Ассоциации журналистов религиозной информации (AJIR) и опубликованным 23 ноября 2021 года, 51% французов говорят, что они больше не верят в Бога. И речь идет не только о католицизме. Событие историческое, ведь когда такое бывало, за последние полторы тысячи лет? — и воистину головокружительное. Всего десять лет назад таких было 44%, а в 1947 году — 34%», — пишет издание «Boulevard Voltaire», придерживающееся «правой» политической ориентации и выражающее мнение французского политика Марин Лё Пен (Marine Le Pen), чья популярность в последние годы всё больше и больше угрожает рейтингу нынешнего президента Франции. Но самое интересное в материале, выдержка из которого приведена выше, — это его название: «51% des Français ne croient plus en Dieu: l’autre Grand Remplacement?». Перевод которого для более полного понимания лучше разделить на две части. С первой частью: «51% французов больше не верят в Бога» — всё понятно. А вот вторая переводится так: «Идёт ли речь о втором «Великом Замещении?».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Всё-таки кажется, что литовцы в данном случае чуть более правы, чем французы: несмотря на все признаки имеющей место тенденции «замещения» населения Европы, речь всё-таки идёт о более важном: о замещении души. То есть о расчеловечивании, по-научному — объективации. Так как глобальному рынку нужны не субъекты, а объекты — ими управлять проще: справится и недорогой, средней сложности Искусственный Интеллект. А у «элит», как всегда, другие заботы.

Так что вся надежда — на благоразумие, историческую память и мужество стран с приведенной выше схемы с минимальной долей атеистов. На которых — из своих — также можно положиться. А там на нашу сторону и литовцы с французами подтянутся. Может быть…