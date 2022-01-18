С кем будет Бог, если отказ от веры — непременное требование глобализации?
Крещение Господне, празднуемое православными 19 января, подводит черту под чередой новогодних праздников. Особый шарм и национальный колорит которому придаёт смешение дат и смыслов, вызванное параллельным использованием двух разных календарей — юлианского и григорианского. Подобная «диалектика» чувств и самосознания является следствием противостояния крайних форм клерикализма и атеизма в определенный период отечественной истории. Что в конце концов породило наблюдаемую веротерпимость в обществе как между верующими и неверующими, так и между представителями разных конфессий. К чему более «цивилизованные» — по самоназванию — нации ещё только начинают приступать. С теми же, что и у нас когда-то, ошибками, не менее болезненными, и со схожими последствиями тех ошибок.
25 декабря, в день Рождества по григорианскому календарю, популярный (78 тысяч подписчиков) телеграм-канал «PornMap» опубликовал схематическую карту Европы с оценкой долей атеистов в странах Европы по состоянию на 2021 год.
Примерная доля атеистов в некоторых странах Европы в 2021 году, по данным телеграм-канала «PornMap»:
Если верить приведенным данным, демонстрирующим результаты неизвестно кем проведенных исследований, меньше, чем в России, Белоруссии, Ирландии и Турции, атеистов проживает только на Балканах с Грецией. И особенно в Польше, где их всего 3%. Доля неверующих в католических Франции и Литве одинакова и равняется 45% — почти половине населения страны. Что в случае с Литвой, канонически связанной с Польшей, вызывает особые сомнения, не говоря уже о том, что папа Римский Иоанн-Павел Второй имел польско-литовское происхождение. Следует, к слову, заметить, что антирелигиозная пропаганда что в Литовской ССР, что в ПНР носила скорее формальный характер, а католическое духовенство испытывало на себе минимальное, насколько это было возможно в тот период, давление: ввязываться в жёсткую конфронтацию с Ватиканом даже советское и особенно польское руководства считали нецелесообразным по многим иным причинам.
Однако негативные последствия перехода из лагеря социализма и тотального интернационализма в мир торжества капитала и глобализма оказались чреваты угрозой национальным скрепам двух вышеупомянутых стран, главной из которых был и остаётся католицизм.
Так, в начале декабря прошлого года Европейская Комиссия вынесла предложение подведомственным странам — членам Евросоюза больше не использовать слово «Рождество» в рождественские каникулы. Так как слово это ущемляет и даже дискриминирует представителей других конфессий, отмечающих в то же самое время свои собственные праздники. Реакция литовцев была жёсткой и предсказуемой: самые дипломатичные выражения содержали слова «горечь» и негодование».
На предложения ЕК отреагировали и представители Ватикана. Так издание «Vatican news» сообщило, что госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин (Pietro Parolin) не согласился с рекомендацией ЕК не использовать слово «Рождество», равно как и с предложением отказаться от обращений, указывающих на пол собеседника (а было и такое — А.С.)
Большинство из 136 комментаторов цитируемого материала с мнением вышеупомянутых спикеров согласны… Воистину: неисповедимы пути евро-демократии и тотального глобализма.
Сказанное выше занятным образом перекликается с новостями из Франции. В которой, как уже было сказано, количество атеистов такое же, как и в Литве (45%). Так, согласно исследованиям, проведенным французским институтом общественного мнения IFOP для «Ассоциации журналистов религиозной информации (AJIR) и опубликованным 23 ноября 2021 года, 51% французов говорят, что они больше не верят в Бога. И речь идет не только о католицизме. Событие историческое, ведь когда такое бывало, за последние полторы тысячи лет? — и воистину головокружительное. Всего десять лет назад таких было 44%, а в 1947 году — 34%», — пишет издание «Boulevard Voltaire», придерживающееся «правой» политической ориентации и выражающее мнение французского политика Марин Лё Пен (Marine Le Pen), чья популярность в последние годы всё больше и больше угрожает рейтингу нынешнего президента Франции. Но самое интересное в материале, выдержка из которого приведена выше, — это его название: «51% des Français ne croient plus en Dieu: l’autre Grand Remplacement?». Перевод которого для более полного понимания лучше разделить на две части. С первой частью: «51% французов больше не верят в Бога» — всё понятно. А вот вторая переводится так: «Идёт ли речь о втором «Великом Замещении?».
Справка: Великое замещение (фр. grand remplacement, также известна как «Теория замещения» и «Теория великого замещения») — белонационалистическая ультраправая теория заговора, согласно которой при бездействии или прямом содействии элит постепенно осуществляется процесс замещения белого населения Франции, а также всей Европы в целом представителями нетипичных на данный момент для Европы народов, традиционно проживающих на территории Африки и Ближнего Востока…
Представители мейнстримной науки отвергают «Теорию великого замещения» и считают её основанной на неверной интерпретации данных статистики, а также личных предубеждениях авторов…
Всё-таки кажется, что литовцы в данном случае чуть более правы, чем французы: несмотря на все признаки имеющей место тенденции «замещения» населения Европы, речь всё-таки идёт о более важном: о замещении души. То есть о расчеловечивании, по-научному — объективации. Так как глобальному рынку нужны не субъекты, а объекты — ими управлять проще: справится и недорогой, средней сложности Искусственный Интеллект. А у «элит», как всегда, другие заботы.
Так что вся надежда — на благоразумие, историческую память и мужество стран с приведенной выше схемы с минимальной долей атеистов. На которых — из своих — также можно положиться. А там на нашу сторону и литовцы с французами подтянутся. Может быть…