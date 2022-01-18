Экзамен для губернаторов: кто получил «неуд» за борьбу с COVID-19
Критически низкие темпы вакцинации, необходимость регулярно отчитываться в федеральный центр об эпидемиологической ситуации и ограниченная свобода в принятии управленческих решений заставили губернаторский корпус в 2021 году экспериментировать с количеством ограничений и их продолжительностью. Не всем губернаторам удавалось одинаково хорошо выдерживать прессинг федерального центра и показывать удовлетворительный результат, поэтому часто эксперименты приводили к медийным скандалам.
Так, в конце октября 2021 губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился поставить блокпосты для проверки QR-кодов и температуры на въездах и выездах из города, а через 3 дня снял их и заявил, что мера дала свои результаты — туристов стало меньше.
15 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли — предприятия области должны были привить не менее 60% сотрудников до 15 сентября. При этом 16 июня Сипягин обещал, что не будет вводить обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, как это сделано в Москве. Это противоречие заставило его уже 16 июля разрешить предприятиям сферы услуг принимать посетителей без проверки QR-кодов на входе, но только после 15 сентября, когда закончится обязательная вакцинация. Противоречия в этом указе и нарастающее общественное негодование окончательно подорвали доверие к губернатору, которого по результатам выборов в сентябре решено было перевести на работу в ГД РФ и заменить на Александра Авдеева из «Единой России», который на момент назначения уже успел принять депутатский мандат.
Еще одним «штрафником» прививочной кампании, как пишут аналитики, стал глава Коми Владимир Уйба. С декабря по июль 2021 года ему не удавалось решить вопрос дефицита вакцин и нехватки медицинского оборудования, что фактически привело к срыву вакцинации в регионе. На июль приходилось около 20% вакцинированных от общего числа населения, поэтому в республике была введена обязательная вакцинация для отдельных профессий, а в декабре 2021 и для всех лиц старше 60 лет.
Глава Башкирии Радий Хабиров в октябре 2021 г ужесточил ограничения к заведениям общепита и торговым центрам, которые запрещено посещать без QR-кода, а в ноябре призывал «беспощадно» закрывать предприятия, которые эти требования не соблюдают. При этом летом был проведен масштабный фестиваль «Фольклориада», который вызвал шквал общественной критики из-за непоследовательности региональных властей в ужесточении мер.
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пошатнулись позиции губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Бурятии Алексея Цыденова. 30 октября в Челябинске и 1 ноября в Улан-Удэ произошли стычки между жителями, желавшими попасть в торговые комплексы, и охранниками, требовавшими QR-код. Существенную долю негатива получил глава Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря, когда призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать людей». Потом ему пришлось оправдываться и пояснять, что он имел ввиду необходимость обеспечить максимальный доступ к вакцине. Однако уже 20 декабря он предложил ввести административные штрафы для россиян, которые отказываются прививаться.
Критическая ситуация сложилась в регионе Ростислава Гольдшетйна — в Еврейской АО. Эксперты диагностируют «коллапс системы здравоохранения» в том числе из-за массовых увольнений врачей в ноябре-декабре 2021 года, отказывающихся прививаться.
В АСК считают, что 2022 год для российской внутренней политики станет годом кадровых выводов по результатам борьбы с пандемией и достижения коллективного иммунитета в 80%. Наглядно их можно будет наблюдать в рамках 15 губернаторских кампаний летом и осенью.
Эксперты полагают, что новые «коронавирусные протесты» маловероятны, поскольку на полноценный локдаун ни физических, ни психологических ресурсов у власти не осталось. Темпы заболеваемости стабильны и предсказуемы, поэтому ввод более строгих ограничений не требуется, так как не вызовет ничего, кроме социального раздражения. Продолжится внедрение QR-кодов в рамках уже принятых мер, а значит вырастет влияние и аудитория противников вакцинации.
Риторика «антиваксеров» станет более ожесточенной, чаще будут звучать обвинения в адрес сторонников вакцинации с использованием выражений: «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». Что по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества.
Продолжится реализация плана «передача ответственности губернаторам» за меры реагирования на пандемию. Однако этот прием нуждается в серьезной корректировке, так как сами губернаторы обладают слабой политической субъектностью, манкируют установками из Москвы и плохо решают проблему неэффективного низового контроля за ограничениями в общественных местах. При этом у граждан складывается понимание, что только федеральный центр несет главную ответственность за все ключевые решения.