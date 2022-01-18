Критически низкие темпы вакцинации, необходимость регулярно отчитываться в федеральный центр об эпидемиологической ситуации и ограниченная свобода в принятии управленческих решений заставили губернаторский корпус в 2021 году экспериментировать с количеством ограничений и их продолжительностью. Не всем губернаторам удавалось одинаково хорошо выдерживать прессинг федерального центра и показывать удовлетворительный результат, поэтому часто эксперименты приводили к медийным скандалам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Так, в конце октября 2021 губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился поставить блокпосты для проверки QR-кодов и температуры на въездах и выездах из города, а через 3 дня снял их и заявил, что мера дала свои результаты — туристов стало меньше.

15 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли — предприятия области должны были привить не менее 60% сотрудников до 15 сентября. При этом 16 июня Сипягин обещал, что не будет вводить обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, как это сделано в Москве. Это противоречие заставило его уже 16 июля разрешить предприятиям сферы услуг принимать посетителей без проверки QR-кодов на входе, но только после 15 сентября, когда закончится обязательная вакцинация. Противоречия в этом указе и нарастающее общественное негодование окончательно подорвали доверие к губернатору, которого по результатам выборов в сентябре решено было перевести на работу в ГД РФ и заменить на Александра Авдеева из «Единой России», который на момент назначения уже успел принять депутатский мандат.

Duma.gov.ru Александр Авдеев на пленарном заседании Госдумы, 2021

Еще одним «штрафником» прививочной кампании, как пишут аналитики, стал глава Коми Владимир Уйба. С декабря по июль 2021 года ему не удавалось решить вопрос дефицита вакцин и нехватки медицинского оборудования, что фактически привело к срыву вакцинации в регионе. На июль приходилось около 20% вакцинированных от общего числа населения, поэтому в республике была введена обязательная вакцинация для отдельных профессий, а в декабре 2021 и для всех лиц старше 60 лет.

Глава Башкирии Радий Хабиров в октябре 2021 г ужесточил ограничения к заведениям общепита и торговым центрам, которые запрещено посещать без QR-кода, а в ноябре призывал «беспощадно» закрывать предприятия, которые эти требования не соблюдают. При этом летом был проведен масштабный фестиваль «Фольклориада», который вызвал шквал общественной критики из-за непоследовательности региональных властей в ужесточении мер.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября пошатнулись позиции губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Бурятии Алексея Цыденова. 30 октября в Челябинске и 1 ноября в Улан-Удэ произошли стычки между жителями, желавшими попасть в торговые комплексы, и охранниками, требовавшими QR-код. Существенную долю негатива получил глава Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря, когда призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать людей». Потом ему пришлось оправдываться и пояснять, что он имел ввиду необходимость обеспечить максимальный доступ к вакцине. Однако уже 20 декабря он предложил ввести административные штрафы для россиян, которые отказываются прививаться.

Критическая ситуация сложилась в регионе Ростислава Гольдшетйна — в Еврейской АО. Эксперты диагностируют «коллапс системы здравоохранения» в том числе из-за массовых увольнений врачей в ноябре-декабре 2021 года, отказывающихся прививаться.

В АСК считают, что 2022 год для российской внутренней политики станет годом кадровых выводов по результатам борьбы с пандемией и достижения коллективного иммунитета в 80%. Наглядно их можно будет наблюдать в рамках 15 губернаторских кампаний летом и осенью.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Эксперты полагают, что новые «коронавирусные протесты» маловероятны, поскольку на полноценный локдаун ни физических, ни психологических ресурсов у власти не осталось. Темпы заболеваемости стабильны и предсказуемы, поэтому ввод более строгих ограничений не требуется, так как не вызовет ничего, кроме социального раздражения. Продолжится внедрение QR-кодов в рамках уже принятых мер, а значит вырастет влияние и аудитория противников вакцинации.

Риторика «антиваксеров» станет более ожесточенной, чаще будут звучать обвинения в адрес сторонников вакцинации с использованием выражений: «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». Что по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества.

Продолжится реализация плана «передача ответственности губернаторам» за меры реагирования на пандемию. Однако этот прием нуждается в серьезной корректировке, так как сами губернаторы обладают слабой политической субъектностью, манкируют установками из Москвы и плохо решают проблему неэффективного низового контроля за ограничениями в общественных местах. При этом у граждан складывается понимание, что только федеральный центр несет главную ответственность за все ключевые решения.