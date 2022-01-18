Новость о том, что Россию не станут, а если быть более точным в формулировках, то не смогут отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, не то чтобы стала неожиданной для российского сегмента Telegram. Многие популярные телеграм-каналы и ранее скептически относились к возможности такого рода мер, указывая на сложности в их реализации и масштаб последствий. Тем не менее просочившиеся в западную прессу слухи о том, что отключение от SWIFT России не грозит, нашло живой отклик среди популярных ТГ-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения РФ от SWIFT — газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

Как отмечает газета, эта идея больше не рассматривается, поскольку отключение России от SWIFT в краткосрочной перспективе может привести к дестабилизации финансовых рынков, а в дальнейшем — к созданию альтернативной платёжной инфраструктуры, где страны Запада уже не будут доминировать.

«Поэтому, добавляют источники газеты, ЕС и США рассматривают возможность введения точечных санкций в отношении крупнейших российских банков. При этом Германия, как следует из публикации, требует исключений, чтобы не возникло проблем с оплатой импорта российских газа и нефти», — добавил телеграм-канал «RT на русском».

Вслед за этой новостью появились оптимисты, которые допустили, правда, в ироничной форме, что такими темпами Запад в скором времени может вообще отказаться от идеи вводить новые ограничения в отношении России.

«Handelsblatt пишет, что западные страны отказались от идеи отключить Россию от SWIFT в случае её нападения на Украину. Потом ещё немного посчитают и откажутся от энергетического эмбарго — мёрзнуть же не хочется. Потом ещё от чего-нибудь откажутся. Дешевеет Украина, однако», — ехидно заметил телеграм-канал «Голос Мордора».

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Идею того, что Запад не пойдет на серьезные санкции, такие как отключение России от SWIFT или эмбарго на поставки энергоресурсов, подверг детальному анализу телеграм-канал «Клуб Двинского». Автор публикации отмечает, что санкционная риторика Запада достигла своего апогея в начале 2022 года. В то же время реальных возможностей введения новых ограничений в адрес России у США остается немного. Тем не менее они являются более серьезными, чем все предыдущие санкции, вместе взятые. К числу таких мер ТГ-канал отнес не только отключение России от SWIFT, но и блокировку валютных счетов, а также эмбарго на поставки нефти и газа.

«Бытует мнение, что глобалисты ни за что не решаться ввести эмбарго на импорт (или экспорт, смотря как считать) русских нефти и газа. Якобы из-за этого пострадают, в первую очередь, европейские потребители. Да и сами США, которые импортируют нашу Urals взамен уже санкционной тяжелой нефти из Венесуэлы. Однако здесь не всё так просто. Конечно, вероятность введения санкций против российского нефтегазового сектора мала, но она существует. И в случае дальнейшей эскалации американцы могут прибегнуть к этому шагу», — отметил ТГ-канал.

В этом вопросе автор публикации призвал различать такие понятия, как полное эмбарго и частичное эмбарго. По его мнению, вероятность первого сценария, действительно, минимальна. Но что касается частичного эмбарго, то это уже не выглядит столь нереалистично. Чисто с технической точки зрения нет никаких проблем создать механизм квотирования на закупки российских энергоносителей. Высчитав ровно такое количество, без которого потребители обойтись на текущий момент не могут, и затем ежегодно пересматривать эту квоту.

«Вы скажете, что от этого цены на электроэнергию взлетят еще больше? Совершенно верно. Но именно такого варианта и добиваются глобалисты, создавая мощные стимулы для внедрения так называемой зелёной энергетики. Им наплевать на то, сколько платят население и бизнес. Им наплевать на то, что периферийные страны Евросоюза тратят сейчас миллиарды государственных средств, оплачивая навязанные из-за океана спотовые контракты», — написал телеграм-канал.

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

Автор поста убежден, что зеленая повестка — это последний шанс глобалистов на спасение однополярного мира. Поэтому они сделают всё для того, чтобы её продавить. И последние события в США только подтверждают данный тезис.

«Так, рейтинг Байдена (и, следовательно, Демпартии) летит в тартарары. Основной причиной является инфляция (по итогам 2021 года — 7%). В частности, американцев сильно волнуют цены на бензин. Но что делает Байден? Он имитирует деятельность, пытаясь «договориться» с ОПЕК+ об увеличении добычи. Разумеется, эта инициатива была заранее обречена на провал», — отмечает «Клуб Двинского».

По его мнению, решить проблему с ценами на бензин в США очень просто, и политическое руководство страны легко могло бы это сделать при желании. Достаточно временно приостановить нефтяное эмбарго против Венесуэлы. Или, на крайний случай, ввести временные квоты на импорт нефти. Еще несколько лет назад американским компаниям было разрешено временно работать в Венесуэле, поскольку стоял вопрос недопущения финансовых потерь. То есть, когда нужно, Вашингтон без проблем корректирует свои санкционные механизмы.

Но глобалисты не заинтересованы в падении стоимости нефти, убежден ТГ-канал. Времени на продавливание зеленой повестки остается немного. Поэтому частичное нефтегазовое эмбарго России вполне реально. И оно будет преследовать вполне очевидную цель: не «наказать» Россию, а еще больше задрать цены на углеводороды. Чтобы ветряки и солнечные электростанции строились не просто как дань моде, а как вполне выгодный и успешный бизнес.

«Что же нужно делать России? Первое. Ускоренным образом развивать несырьевые секторы экономики. Вкладывать пока что получаемые нефтегазовые сверхдоходы в реальный сектор, а не складировать в ФНБ. Обеспечить бум инвестиций. Кардинальным образом снизить зависимость России от экспорта нефти и газа», — написал ТГ-канал.

Gazprom.ru Газпром

Второй момент, который следует выполнить России, чтобы обезопасить себя от санкций, заключается в перенаправлении нефтегазовых потоков на восток. Страны Азии в любом случае будут закупать российские углеводороды даже после введенного Западом эмбарго. Например, иранская и венесуэльская нефть, несмотря на все санкции, активно идёт в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, напоминает автор публикации.

«Поэтому санкции реальны. И к ним нужно готовиться заранее. Даже если России удастся их избежать. Но для этого необходимо менять экономическую политику, отказавшись от либерального монетаризма», — подытожил «Клуб Двинского».