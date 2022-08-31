Администрация американского президентаДжо Байдена, которой стало мало цензуры, развернутой против «оскорбительных» для так называемых прогрессивных сил материалов в социальных сетях, создала новый фонд с бюджетом в $2,5 млн. Его цель заключается в том, чтобы заставить замолчать противников ЛГБТ-повестки в той или иной стране, в которой власти пошли на «безрассудство» и запретили ЛГБТ-пропаганду, направленную на несовершеннолетних детей, или стараются остановить трансгендерную идентификацию со стороны детей, пишет профессор социологии и директор Центра этики общественной жизни Veritas при Францисканском университете СтьюбенвилляЭнн Хендершотт в статье, вышедшей 18 января в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЛГБТ

Финансируемый за счет средств Фонда глобального равенства (Global Equality Fund), субсидируемой из американского бюджета организации, которая состоит в частном партнерстве с Европейским союзом, скандинавскими странами, а также средств большого числа частных фондов организаций Глобальный фонд инклюзивной демократии и равноправия ЛГБТ (Global LGBT Inclusive Democracy and Empowerment Fund/GLIDE) создан с конкретной целью — руками «перспективных политиков, видных представителей властных структур, влиятельных фигур в различных общинах, а также религиозных лидеров продвигать политическое взаимодействие и сокращать нетерпимость и нарушение прав человека против ЛГБТ-сообществ».

Несмотря на то, что описание целей создания нового фонда изобилует избитыми истинами и банальностями, вроде «сильные демократические страны — это инклюзивные демократические страны», а также «взаимодействие, влияние и представительство представителей ЛГБТ в политических процессах и структурах государственного управления направлено на укрепление взаимосвязанных, профессиональных и устойчивых ЛГБТ-движений за демократию и права человека», GLIDE создан таким образом, чтобы затыкать рот тем — в том числе и религиозным лидерам — кто поддерживает повестку ЛГБТ в недостаточной мере, или тем, кто даже считает и учит тому, что однополые отношения идут вразрез с законами природы или же оскорбительны для Всевышнего.

Представители фонда, предупреждая, что противников однополого брака и трансгендерных прав детей необходимо клеймить «противниками демократии», выступают за то, чтобы для «противодействия антидемократическим тенденциям и дезинформации в демократических процессах», применялись «коммуникационные стратегии». Выбирая своими целями прежде всего меры, направлены против ЛГБТ-пропаганды, стратеги GLIDE требуют «убрать ограничения свободы слова в отношении активистов ЛГБТКИ+, например, тех, в отношении кого действуют так называемые законы о борьбе с пропагандой», принятые для защиты несовершеннолетних.

(сс) Quinn Dombrowski Вице-президент США Камала Харрис на гей-параде

Неслучайно, что одним из крупнейших спонсоров GLIDE является TrustLaw — глобальная некоммерческая служба компании Thomson Reuters Foundation, которая занимается выявлением стран, где власти пытаются запретить пропаганду ЛГБТ-идей среди несовершеннолетних.

В 2018 году TrustLaw опубликовал доклад, в котором указывался — не без поношения — список законов, запрещающих ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних, принятых или вынесенных на рассмотрение в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, России и на Украине. В докладе, озаглавленном «Ограниченное самовыражение: юридический анализ законов о пропаганде ЛГБТ» (Expression Abridged: A Legal Analysis of Anti-LGBT Propaganda Laws), представители TrustLaw утверждают, что им удалось «выявить юридические противоречия между законами о запрете [ЛГБТ]-пропаганды и теми правовыми внутренними и международными нормами, которые приняты для защиты свободы слова, доступа к информации и других прав».

Заявляя, что «законы против пропаганды ЛГБТ используются для дальнейшей дискриминации и очернения представителей ЛГБТ, в основном под предлогом защиты благополучия и здорового развития детей», авторы доклада TrustLaw предполагают, что такие законы вступают в противоречие с другим национальным законодательством и международными договорами и конвенциями, участниками которых являются эти страны.

Утверждая, что законы против пропаганды ЛГБТ «нарушают права детей в соответствии с национальным и международным законодательством», авторы доклада TrustLaw настаивают на пересмотре определения семьи, обещая изучить, «как понятие семьи определяется во внутреннем законодательстве», поскольку приверженность семье и традиционные ценности — один из фундаментальных аргументов, используемых для продвижения законодательства против пропаганды ЛГБТ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

TrustLaw указывает, что российское законодательство запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения: «Нарушение российского законодательства влечет наложение штрафа на физических лиц… в случае нарушения иностранцем российского законодательства это лицо может быть задержано на срок до 15 суток, а затем депортировано и/или оштрафовано и депортировано».

В ряде регионов Российской Федерации были приняты аналогичные законы. Так, в Санкт-Петербурге запрещена пропаганда содомии, лесбиянства, бисексуальности, трансгендерности и педофилии среди несовершеннолетних, а также «формирование в сознании ребенка искаженного представления о социальном равенстве традиционных и нетрадиционных брачных отношений».

Затем TrustLaw указывает на три международных договора, имеющих отношение к юрисдикции и свободам, на которые влияют законы о пропаганде. Утверждается, что Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Конвенция ООН о правах ребенка обеспечивают защиту от законодательства против пропаганды ЛГБТ. В рамках этой конвенции, утверждают в TrustLaw, в соответствии с этими законами детям будет ограничен доступ или запрос информационных материалов и рекомендаций, касающихся сексуальности, что ограничит их права, перечисленные в статьях 13−17 конвенции.

Фонд GLIDE президента Байдена обещает, что инициативу, на которую выделено $2,5 млн, «возглавят или решительно поддержат организации и сообщества ЛГБТКИ+, чьи представители также примут участие в ее работе». В своих документах GLIDE обещает ЛГБТ-сообществу придерживаться их девиза: «Ничего о нас без нас». Администрация Байдена также пообещала, что предлагаемые проекты программ для фонда GLIDE должны «включать планы индивидуальных программ с участием квир-женщин, трансгендеров и интерсексуалов и других лиц из маргинализированных ЛГБТКИ+ сообществ, таких как религиозные, расовые или этнические меньшинства, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди или молодежь».

(сс) The White House Вице-президент Камала Харрис позирует для фото с сотрудниками Белого дома, которые идентифицируют себя как ЛГБТКИ+

Вполне вероятно, что инициатива GLIDE продолжит использовать международные договоры, чтобы попытаться обеспечить соблюдение повестки дня ЛГБТ, включая свои попытки пропагандировать среди детей права трансгендеров и однополые отношения. Решения Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека помогут облегчить всё это в ошибочной попытке «защитить» самовыражение и культуру ЛГБТ. И налогоплательщики Соединенных Штатов, которые помогают субсидировать всё это, не смогут противостоять всему этому.