В отличие от общественной, не спадает политическая напряженность в Казахстане и вокруг него. Свежие новости на фоне откровенно поспешного вывода российских войск из республики (остальные участники ОДКБ свои миротворческие подразделения уже вывели) рисуют весьма противоречивую картину. С одной стороны, в отставку отправлен Самат Абиш — первый заместитель главы КНБ, племянник Нурсултана Назарбаева, который поначалу был задержан по делу о госизмене вместе с шефом Каримом Масимовым, а затем внезапно выпущен и даже восстановлен в должности. Оказалось: ровно на неделю. Если добавить к этому идущую зачистку назарбаевских кадров в крупнейших госкомпаниях, налицо искоренение всякого влияния экс-президента и его клана. С другой стороны, встает вопрос о том, кто является главным бенефициаром этих перемен. Поэтому обращает внимание другая свежая новость: не успели российские миротворцы передать под контроль казахстанских военных аэропорт Алма-Аты, который они охраняли, как там приземлился самолет, принадлежащий ЦРУ то ли прямо, то ли опосредованно — через американскую авиакомпанию «Феникс». Официальная версия — вывоз из Казахстана американских граждан — критики не выдерживает. Острая фаза событий закончилась, в Алма-Ате спокойно (хотя накануне и распространялся фейк о новых столкновениях), и никакой угрозы американским гражданам нет. И потом, о каких именно «гражданах США» речь? По данным ряда СМИ, 9 января, в разгар стрельбы в бывшей столице, группа протестующих вторглась, предположительно, в военную лабораторию США, расположенную в пригороде Алма-Аты. И хотя официально минздрав республики тогда эту информацию опроверг, она получила подтверждение из независимых источников. По версии китайских экспертов (авторы из МК ссылаются на Цин Аня с одной из сетевых платформ), проникновение в лабораторию, куда посторонних не пускали, напрямую связано с поиском доказательств (или, наоборот, оправданий?) против арестованного накануне, 8 января, упомянутого шефа КНБ К. Масимова. Известно также, что к охране этого объекта казахстанской стороной не были допущены российские миротворцы, что весьма показательно. Конечный пункт маршрута цээрушного «джета», вылетевшего, по некоторым данным, из Грузии, вполне возможно, что связан именно с лабораторией.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Китайские коллеги вообще «копнули» глубоко. Учитывая «войну версий», которую Вашингтон ведет против Пекина по части происхождения нынешней пандемии, они связали круг интересов алма-атинской лаборатории с печально известным американским Форт-Детриком в штате Мэриленд. Напомним: к нему имеются серьезные и, подчеркнем это, обоснованные подозрения в «производстве» и вольном или невольном распространении коронавируса, уходящие, как утверждает Цин Ань, корнями в разработки биологического оружия против жителей Азии, которые велись еще японским «отрядом 731». Поскольку результаты всех самурайских изысканий после войны оказались в США, данная версия не лишена оснований и важна тем, что проливает свет на прямую преемственность организаторов нынешней пандемии планам, которые разрабатывались фашистскими режимами Берлина и Токио. А кто-нибудь сомневался, что глобализм — это фашизм и нацизм сегодня? В этом, на наш взгляд, и следует поискать причины той быстроты, с которыми миротворцев «попросили» из Казахстана. В республике, напомним, размещены несколько секретных лабораторий ЦРУ и армии США из двух сотен, которые разбросаны по миру. В связи с этим обращают внимание еще две вещи. Первая: публичные обвинения, которые в июне позапрошлого года были предъявлены в Казахстане прежнему руководству КНБ в сотрудничестве с американцами в проведении опытов над людьми. И вторая: кадровая чехарда в республиканском минздраве. Буквально в прошедшем декабре, когда «жареным» еще не запахло, президент Касым-Жомарт Токаев сместил с руководства этим ведомством Алексея Цоя, который, в свою очередь, пришел на пост министра как раз в июне 2020 года, в связи с разразившимся скандалом, поменяв на нем еще назарбаевского ставленника Елжана Биртанова. Сменивший Цоя Жандос Буркитбаев с самого начала имел приставку «и.о.» и пробыл в должности меньше месяца. Его 11 января, через три дня после ареста Масимова, сменила Ажар Гиният, ставшая вице-министром также в июне 2020 года. Четыре министра за полтора года, из которых трое меняли друг друга в течение последнего месяца, на фоне подготовки и развязывания мятежа. Плюс кардинальная смена всего руководства системы общественного здравоохранения полтора года назад. Учитывая, что начало сегодняшним перестановкам было положено разгромом верхушки КНБ, не исключено, что именно в связи с американской лабораторией, трудно отделаться от мысли, что основной сюжет именно вокруг нее (точнее, них — лабораторий) и вертится.

Лаборатория. (сс) Governor Tom Wolf

В последние недели невооруженным глазом стал виден раздрай в глобалистской тусовке. Не успел Билл Гейтс, известный многомиллиардным спонсированием ВОЗ, предречь угасание пандемии в течение текущего года, как Верховный суд США отменил президентский указ об обязательной вакцинации в частных компаниях. «Указ Байдена незаконен, ибо как превышает полномочия президента», — так гласит этот вердикт. Случайное совпадение? Да не бывает таких совпадений по ключевым вопросам американской повестки, которая «автоматом» проецируется на международную. Для Джо Байдена это очень плохой сигнал, особенно в наступившем выборном году; шансов на провал Демократической партии в ноябре все больше, и, говоря о Верховном суде, самое время вспомнить, сколько усилий приложил Дональд Трамп, чтобы сломать в нем демократическую монополию. Разумеется, экс-президент старался для себя, готовясь к внеэлекторальной схватке за Белый дом после выборов. Но теперь внесенные им коррективы живут собственной жизнью, и кто рискнет утверждать, что бодание Трампа с Байденом не было «нанайской» историей распасовки вариантов?

В специфических, знаковых американских СМИ, связанных с «глубинным государством», уже появлялись материалы, в которых «пандемический» способ продвижения «великой перезагрузки» объявлялся не до конца просчитанной авантюрой, поставившей под угрозу весь проект. Предполагается, что организаторы не рассчитывали на подобные масштабы общественного сопротивления истерии ковидобесия, и это сопротивление стало срывать глобалистам сроки реализации их планов. И более того, угрожать полным фиаско и вынужденным отступлением в тень мировой повестки. И в этих условиях — об этом и говорит решение верховных судей США — было решено взять паузу и, пересмотрев эту повестку, произвести перегруппировку сил. Уже имеются предположения, какого именно «конька» попытаются оседлать после «завершения» незадачливой «пандемии», которую Гейтс приравнял по опасности к «сезонному гриппу». Говорят, что в «авангард» выдвинется климатическая повестка, и косвенным признаком этого является соответствующее заявление, сделанное Анатолием Чубайсом, спецпредом по так называемому «устойчивому развитию», на Гайдаровском форуме. Этой тусовке либеральных маргиналов, по инерции считающих себя «правящей элитой».

Не принуждайте вакцинироваться! Протест в США. (сс) Becker1999

Возвращаясь к казахстанским лабораториям американского происхождения, констатируем: то, что известно об их деятельности, указывает на вовлеченность как раз в «пандемические» сценарии, которые, похоже, уходят в прошлое. В упомянутом китайском материале Цин Аня делается вполне прозрачный намек на то, что президент Токаев, достаточно глубоко укорененный в глобальную проблематику по роду предыдущей деятельности в ООН и в связи с профессиональным интересом в сфере политической науки, начал с лабораториями разбираться. Но при этом — тоже, скажут, что это совпадение, хотя дело обстоит не так. О предстоящем быстром выводе контингентов ОДКБ из Казахстана было объявлено на следующий день после нашумевшего, отпето циничного комментария «говорящей головы» Госдепа Неда Прайса, который обвинил Россию в том, что, приходя, она потом не уходит. Очевидное противоречие между «антилабораторной» позицией Токаева и его следованием в фарватере внешнеполитического ведомства США в таких чувствительных вопросах находит объяснение только одним способом: если американские госструктуры получили из «глубины», от которой они всецело зависят, четкую и ясную команду сворачивать биологическую тематику. И транслируют эти решения по своим каналам. О том же самом свидетельствуют и телодвижения среди агентуры влияния Вашингтона в других странах. Мы, в России, разве не видим, как на фоне событий за океаном происходит сворачивание истерии у нас? Представим себе, что антиковидная предпринимательская QR-фронда в Северной столице началась бы не в январе, а, скажем, в августе — сентябре. И что, власти церемонились бы с организаторами? Ничуть не бывало — получили бы «по полной». А сейчас многое поменялось — не у нас, а в тех кругах и эшелонах, где «заказывают музыку» глобализма. И скорее всего эти тренды докатились и до Казахстана. Возможно, что и сами трагические события «черного января» были обусловлены сменой глобалистского вектора. Но как минимум, когда эти события начались, Вашингтон прежде всего воспрепятствовал допуску к охране своих объектов миротворцев ОДКБ, в данном случае российских. А вслед за этим, пролоббировав их быстрый вывод, первым делом бросил свой десант на заметание следов не доигранной до конца игры. Вот и приземлился самолет компании «Феникс» в Алма-Ате. С одной стороны, это вносит некую позитивную ясность; с другой, показывает, какой долгий путь предстоит пройти на постсоветском пространстве к подлинному взаимопониманию. Радует только одно: США наконец-то начинают сталкиваться в бывшем СССР с реальным сопротивлением своим планам и от наступления переходят к обороне.

Mil.ru Подразделения КМС ОДКБ в Казахстане

И последнее. Очень может быть, что грандиозный скандал вокруг назначения шефом информационно-пропагандистского сектора новой казахстанской власти завзятого русофоба является отвлекающим маневром, призванным переключить общественное внимание и увести его прочь от «лабораторной» темы. То же самое, возможно, имеет место и в случае с заявлением главного действующего лица предыдущего политического кризиса 2016 года Мухтара Аблязова об «украинском» следе в казахстанском мятеже. Иначе просто непонятно, почему этот оппозиционер принялся переводить стрелки на русофобствующих «естественных» националистических союзников. Самое главное: кризис в Казахстане наглядно продемонстрировал хрупкость любой стабильности в эпоху турбулентности. И это нам всем следует принять к сведению.