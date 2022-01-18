На сайте госдепартамента США 14 января 2022 года появилось сообщение пресс-секретаря этого ведомства Неда Прайса: «Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен поговорил сегодня с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога.

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО едины на дипломатическом пути вперёд и призывают Россию предпринять немедленные действия для деэскалации её продолжающейся агрессии против Украины».

Как известно, Россия 15 декабря 2021 года направила США и руководству НАТО предложения по гарантиям безопасности в виде проектов Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов организации Североатлантического договора. Кроме того, 17 декабря 2021 данные документы были размещены в открытом доступе на сайте МИД РФ.

10 января предложения России были обсуждены в двустороннем формате РФ — США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО и 13 января — на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Общий итог данных переговоров для Москвы отрицательный.

Как США, так и НАТО отвергли основные положения российских предложений, а именно — отказ от расширения НАТО к границам России, свёртывание инфраструктуры данного блока и отход его к рубежам 1997 года. Что касается площадки ОБСЕ, то она не относится к месту, где могли бы быть приняты какие-либо решения. Однако «ОБСЕ потенциально может сыграть полезную роль, чтобы поддержать договоренности, если они будут достигнуты между Россией и США, Россией и НАТО», как отметил МИД РФ.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг

Вернёмся к сообщению о телефонном разговоре Блинкена и Столтенберга. Отбросим заезженную пластинку по поводу «продолжающейся агрессии против Украины». Поразмышляем над заявлением, что «Соединённые Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога».

Возникает вопрос. Нужен ли России такой дипломатический диалог, если ключевые положения предложений по гарантиям безопасности и Соединёнными Штатами, и НАТО категорически отвергнуты?

Краткий ответ. Нет. Такой диалог России не нужен. Однако это совершенно не означает, что российская сторона полностью прервёт контакты по данной тематике. Как выразился посол России в США Анатолий Антонов, наша страна ожидает от США и НАТО «письменных ответов на проекты наших соглашений». И уже на основе ответных документов Москва примет решение о целесообразности дальнейшей совместной работы.

По сути, мы ждём письменных отказов и от Соединённых Штатов, и от Североатлантического альянса. Формализация данной процедуры — это хорошая практика. Мы вам письменные варианты предложений, вы нам письменные ответы на них. Как говорится, что написано пером, того не вырубишь топором.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Чем же для России опасно продолжение дипломатического диалога с США и НАТО при том условии, что они отвергли наши ключевые предложения?

Очень хорошо на данную тему выразился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI 13 января 2022 года:

«Американцы хотят, хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения всё новых и новых территорий, приближаясь всё дальше и дальше к Москве. Извините, называю вещи своими именами. Нам отступать некуда, позади Москва. Понимаете, вот в чём проблема».

Как видно из этой цитаты, замглавы российского МИД за день предвосхитил предложение Блинкена и Столтенберга продолжить дипломатический диалог с Россией по гарантиям безопасности. Очевидно, что в данном случае речь идёт о переговорах на условиях и по повестке США и НАТО, обсуждении второстепенных вопросов, т.к. по принципиальным вопросам наша страна уже получила устные отказы в ходе встреч 10 и 12 января 2022 года.

NATO North Atlantic Treaty Organization Военные учения НАТО

Предлагая России «продолжение дипломатии и взаимного диалога», Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу пытаются получить выигрыш по времени, чтобы создать себе более выгодные геополитические позиции и ухудшить стратегическое положение нашей страны.

Таким образом, России нет смысла вестись на приманку в виде несодержательных переговоров с США и НАТО, в результате которых априори невозможно получить позитивный результат.