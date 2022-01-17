Пользователи Telegram, вероятно, были сильно удивлены, узнав, что 17 января исполнился год с момента, когда блогер Алексей Навальный вернулся в Россию. Вроде бы и срок прошел совсем небольшой, но о его персоне практически все в России уже успели забыть.

Иван Шилов ИА REGNUM Навальный

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Забыли о нем, вероятно, и на Западе, но вовремя спохватились — как иначе можно объяснить тот факт, что накануне без анонса в нескольких городах стран Евросоюза и США прошли наспех подготовленные акции в поддержку Навального. Назвать их митингами язык не поворачивается — мероприятия были представлены если не одиночными пикетами, то максимум сборищем в несколько человек. В редких случаях акции насчитывали больше десятка участников.

Поэтому попытку вытащить политический труп из нафталина, если такая вообще имела место быть, едва ли можно назвать успешной. Однако именно это помогло отдельным телеграм-каналам вспомнить об изрядно уже позабытом Алексее и проанализировать, почему же так быстро любимчик западного истеблишмента стал ему не нужен. Выводы эти оказались для блогера неутешительными, а порой даже жестокими.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Сегодня есть повод для анализа результатов борьбы с экстремизмом в России. Тяжёлая, на первый взгляд, социальная болезнь в форме протестов Навального, в реальности была вылечена за один-два месяца. Масштаб сегодняшних митингов в годовщину возвращения Навального наглядно показывает: НАВАЛЬНЫЙ ВСЁ! Такого проекта больше нет, хотя очевидно, его будут пытаться реанимировать в канун политического периода 2024 года. То, что «проект Навальный» завершён и нет поводов для его возрождения (во всяком случае сейчас), на Западе хорошо понимают. Вот одна из отрезвляющих статей с говорящим названием: «Европейский реквием по российской оппозиции», — написал телеграм-канал «КАРНАУХОВ», приведя ссылку на публикацию в англоязычном СМИ, где достаточно критически рассматривалась деятельность блогера и высказывалось мнение, что популярен он был скорее на Западе, нежели в России.

Телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» в свою очередь обратил внимание на то, что бывшие сподвижники Навального усиленно пытаются наладить новые цепочки финансирования, поскольку старые были потеряны во время разгрома выстроенной блогером структуры. По мнению автора поста, эта деятельность начала превращаться в откровенный фарс. Так отдельные соратники Алексея уже готовы проводить видеоконференции и ужинать с теми, кто пожертвовал им деньги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Это говорит об упадке внесистемной оппозиции, лишенной идей и возможностей, но нуждающейся в деньгах последователей. Без лидера оппозиционеры находятся в растерянности и не предпринимают никаких решительных действий», — отметил «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Телеграм-канала «Темник», написал, что, к его удивлению, из-за рубежа начали раздаваться далеко не комплементарные голоса в адрес Навального. Например, издание The Saker опубликовало весьма скептическую статью, посвященную российскому блогеру.

«Публикация на удивление трезво характеризует ситуацию: тупиковость курирования Западом Навального. Журналисты подмечают главные симптомы кризиса оппозиционного деятеля: он не пользуется широкой общественной поддержкой и очевидным образом связан с экстремистской деятельностью. Также подмечается, что его «лидерство» существует в некоторой виртуальной реальности, которую настойчиво подпитывают из-за рубежа. Логичным образом следует вывод: кураторы поняли бесперспективность поддержки Навального и будут искать ему замену», — высказал свое мнение «Темник».

То, что Запад потерял интерес к персоне Навального заявляет и телеграм-канал «Укол Зонтиком». Проект этот не приносит дивидендов и в целом оказался провальным, уверен автор поста.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

«Навальный больше не продаётся. Западные спонсоры начинают понимать, что лупят огромные деньги в совершеннейшую пустоту. Проект оказался сильно переоценён», — написал ТГ-канал.

«Я всегда говорил, что либеральная оппозиция в России абсолютно искусственное и противоестественное образование. Если её постоянно не надувать, как лягушку через соломинку, то ее реальный вес — ноль», — вторит этому мнению телеграм-канал «Аграновский».

Ситуация с Навальным, помимо очевидной стороны в виде провала всех попыток сделать из него масштабную политическую фигуру, демонстрирует также менее тривиальный аспект. Заключается он в том, что политические силы, чьи действия могут нанести ущерб России, не пользуются популярностью среди населения страны. На Западе это, вероятно, наконец осознали и поняли, что ряд политических проектов в России для них сродни чемоданам без ручки — бросить в силу уже вложенных средств жалко, нести неудобно, а толку никакого нет.

С точки зрения иностранного вмешательства ситуация осложняется еще и тем, что пользующиеся популярностью в народе оппозиционные движения предавать интересы России в угоду внешним силам не станут. Касается это даже тех политических сил, которые благосклонно относятся к западной административной и экономической модели и хотели бы позаимствовать многие аспекты этого образа жизни и управления для России. А потому все попытки «расшатать» Россию изнутри по шаблонному сценарию типичной «цветной революции» обречены на провал — российское общество давно пришло к выводу, что государственные перевороты и революции несут простому населению исключительно обнищание и боль.