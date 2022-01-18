Администрация президента США Джо Байдена проигрывает раз за разом в Верховном суде США напряженные юридические битвы. Последнее поражение, возможно, является самым болезненным — судья аннулировал приказ о вакцинации от COVID-19 работников частного сектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Верховный суд США заблокировал действие распоряжения президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 в компаниях с численностью 100 человек и более. Белый дом продвигал приказ на протяжении нескольких месяцев вопреки протестам консерваторов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Однако проигрыш в деле о прививках является лишь одним из последних поражений Байдена в Верховном суде.

В конце августа суд отменил мораторий на выселение из арендованного жилья граждан, лишившихся средств на его оплату из-за пандемии COVID-19. Мораторий был продлён до 3 октября федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и поддержан администрацией Белого дома. По мнению судей, данная исполнительная структура не имела полномочий на принятие такого решения без разрешения Конгресса США.

В этом же месяце Верховный суд восстановил действие политики экс-президента США Дональда Трампа, неофициально известной как «остаться в Мексике», которую Байден отменил вскоре после вступления в должность в январе 2021 года. В начале декабря апелляционный суд также поддержал решение о возобновлении политики.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Эти решения никогда не должны были приниматься президентом или Верховным судом. Законодатели создают и принимают законы, но когда эта страна решила, что президент должен диктовать законы. Президент имеет право использовать исполнительные меры для выделения средств и выполнения задач в чрезвычайных ситуациях в течение ограниченного времени, но не принимать законы. Пусть работодатель принимает такие решения, исходя из своих потребностей. Большинство медицинских предприятий требуют прививку от гриппа и другие вакцины для работы в своих офисах и больницах. Нам не нужно политическое вмешательство», — указывает richard3tt1513.

NIAID Прививка от гриппа

«Однако он добился того, чего действительно хотел. Он знал, что не может привить ВСЕХ работников, но он хотел заставить медицинских работников сделать прививки, потому что если они их не сделают, это разрушит представление о том, что вакцина эффективна. Именно за медицинскими работниками они охотились с самого начала. Вы заметили, что они не борются с решением суда?» — указывает eb'sbaaaack.

«Самое замечательное в этом постановлении то, что оно не было субъективным и поэтому не вызывает споров. Президент не принимает законы. Точка», — пишет matty.

«Слава богу, Трамп назначил в Верховный суд хороших судей, которые выносят решения на основе закона. Это лучшая проверка, которую мы имеем против чрезмерного влияния демократов. Надеюсь, что на промежуточных выборах в этом году ситуация изменится, и Конгресс вернется под контроль республиканцев», — комментирует SkipnTyme.

«Это потому, что Трамп был хорошим президентом, несмотря на то, что он говорил и делал вещи, достойные осуждения. Он превзошел мои ожидания по всем важным вопросам», — отвечает hedleylamar.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я считаю, что если республиканцы не возьмут под контроль это фиаско, то нам конец как стране», — размышляет Geneindenver749.

«Если Демпартии скажут, что у них нет власти, они будут действовать по-другому. Наша консультация мало что значит для тех, кто хочет править. Просто посмотрите на решение о восстановлении политики «Остаться в Мексике». Ее отменили в августе, но Белый дом все еще пытается ее восстановить», — напоминает baware.

«На последних выборах люди голосовали не столько за Байдена, сколько против Трампа. Я даже знаю некоторых, кто вообще не голосовал из-за наговоров на Трампа. Теперь люди поняли, что голосовать за Байдена было не такой уж хорошей идеей», — комментирует baffledbypeople.

Напомним, что Верховный суд признал, что министерство труда США, которое подготовило приказ о вакцинации, не имело на это полномочий, и что введенные требования относятся к «к сфере общественного здравоохранения в широком смысле». Однако другие предписания американских властей, касающиеся обязательной вакцинации работников системы здравоохранения и ряда других секторов, остались в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января телеканал Fox News передал о том, что 6 командиров армии США были сняты с руководящих постов и еще 2994 американских военных получили выговор за отказ подчиняться приказу о вакцинации против коронавирусной инфекции.