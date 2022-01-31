



Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

В конце прошлого года борцы за права человека вышли на 57-часовой митинг около Белого дома, требуя объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Через несколько недель они добились желаемого. Однако убедить корпоративную Америку последовать примеру политиков оказалось намного сложнее.

На протяжении двух лет активисты, представляющие интересы жителей Гонконга, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, пытались заставить западные корпорации прекратить спонсирование и трансляцию Игр или публичного осудить репрессии в отношении этих регионов. Однако, по словам активистов, страх поссориться со второй экономикой мира мешает компаниям высказываться о нарушениях прав человека в Китае, несмотря на заявление Госдепартамента США о геноциде против мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Todenhoff Уйгуры в Кашгаре.Синьцзян-Уйгурский автономный район

В список компаний, продолжающих зарабатывать на зимней Олимпиаде в Пекине, среди прочих входят Coca-cola, Airbnb, Procter & Gamble, Visa, Bridgestone и Omega.

Швейцарская часовая компания Omega напомнила, что является официальным хронометристом Олимпийских игр с 1932 года и не вмешивается в определенные политические вопросы, чтобы не мешать развитию спортивного дела.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Влияние Китая на мир — это рак, который изначально не поддавался лечению. Успешное лечение, вероятно, уже поздно проводить, потому что не может быть достигнуто соглашение о терапии», — пишет Only1word.

«Мы не встречали принципов, которыми не пожертвовали бы ради доллара», — указывает Un Coento Chino.

«Деньги вращают мир», — отмечает Perspective20.

«Так печально. Я, например, буду следить за тем, чтобы не покупать товары у компаний, которые пропагандируют причинение вреда человеческим жизням. Жадность и экономические интересы превыше порядочности в отношении человеческих жизней», — переживает ENITSITCH.

«Конечно. Деньги гораздо важнее прав человека или человеческого достоинства», — продолжает Publius38.

«Я надеюсь, что все наши спортсмены достигнут того, о чем мечтают. Но я не буду смотреть», — заявляет ConsiderTheAlternative.

«Конечно, спонсоры на борту, единственное, что здесь имеет значение — это прибыль, ничего другого, ни страны, ни чести, ничего», — комментирует The Blitzer1.

«Они буквально порабощают, пытают и убивают настоящих людей, вырезают их органы в больницах и фургонах на парковках, а затем продают их, … и наши корпорации это полностью устраивает. Бесхребетные жадные до денег аморальные корпоративные черви. Вот к чему мы пришли. Вот до чего дегенеративные люди готовы опуститься ради денег. Факт», — злится Gregory Rotello.

«Нет ничего лучше, чем повышать узнаваемость бренда, ассоциируя его с дурным поведением. Эти компании больше не вытащат ни цента из моего кармана», — предупреждает Magic Rabbit.

«Какие Олимпиады или виды спорта? Все для зарабатывания денег! В том числе и для американцев! Китайцы помешаны на деньгах! Они убивают свою молодежь ради денег!» — восклицает BorisJohnson.

Ранее Китай призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы не навредить двусторонним отношениям США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, американские бренды Nike и H&M вошли в конфликт с властями и гражданами Китая после того, как выразили недовольство по поводу принудительной работы мусульман-уйгуров на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Todenhoff Уйгуры.Синьцзян-Уйгурский автономный район

Такие китайские платформы электронной коммерции, как Pinduoduo, JD.com и Tmall, удалили H&M из своих каталогов. В свою очередь, коммунистический Союз молодёжи Китая обвинил Nike и H&M в распространении дезинформации, а знаменитости разорвали контракты.

Напомним, что ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона. Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет МВБ, нарушает права человека в Синьцзяне.