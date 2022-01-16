* запрещённая в России организация

*"Аль-Каида» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Подозреваемый, который удерживал четырех заложников внутри синагоги в Техасе на протяжении нескольких часов 15 января, вероятно, требовал освобождения Аафии Сиддики, известной в антитеррористических кругах как «Леди Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Fox News. За ее освобождение выступали такие мусульманские группы США, как Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

Muhammad Siddiqui Аафия Сиддики

В прошлом месяце представители CAIR в Далласе и Форт-Уорте призвали освободить Сиддики, заявив, что она была похищена и выдана США, где отбывает 86-летний тюремный срок за преступление, которого она не совершала. За освобождение женщины также высказались многочисленные мусульманские правозащитные группы, включая организацию Американские мусульмане за Палестину (AMP), Совет по социальной справедливости Исламского круга Северной Америки (ICNA-CSJ) и Мусульманское американское общество PACE.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Пусть они требуют ее освобождения сколько угодно. У них есть такое право. А мы также имеем право игнорировать это и не обращать на них внимания», — пишет DogsAreTheBest.

«Ее адвокат сказал: «Ее дело должно рассматриваться в суде». Простите, но оно уже рассмотрено, и она получила 86 лет. Не устраивает? Давайте осудим ее как военного и отправим в Гуантанамо на пожизненное заключение», — предлагает twinmom591.

«Эти группы требуют справедливости для этой женщины. Прочитав о ней и о том, что она сделала, мне кажется, что правосудие уже свершилось. Чем больше антиамериканских людей мы впускаем в эту страну, тем хуже она будет становиться», — указывает Republicanforlife22.

AJEL Правосудие

«Я не согласен. Я боюсь, что большинство антиамериканских настроений исходит от американцев, родившихся здесь и находящихся в левой части политического спектра. Большинство иностранцев, которых я знаю, очень много работали, чтобы попасть сюда, потому что они мечтали быть здесь. Более того, иностранцы, как правило, более консервативны, боголюбивы и благодарны за то, что они здесь. Почему? Они не были жертвами индокринации американской системе образования», — отвечает pray4peace277.

«Она была захвачена в Афганистане американскими войсками; во время задержания она схватила A4 (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «штурмовую винтовку») и начала стрелять в американских военных, которые проводили допрос. Именно поэтому она была осуждена. Она призналась, что сделала это, и отвергла заявление своего адвоката о том, что она была психически неуравновешенной (сняв защиту «невменяемости»). Так как же CAIR приходит к выводу, что она не совершала преступления, в котором она призналась?» — недоумевает pingu.

«Возможно, всех тех, кто призывает освободить осужденную преступницу/террористку, следует спросить, готовы ли они отказаться от своего гражданства, визы или места жительства и быть возвращенными в свои родные страны в обмен на ее освобождение»,— комментирует OldNavyVet594.

«'Основные мусульманские группы США призвали к освобождению Аафии Сиддики' Конечно, они призывают… потому что они исламские террористы… это так просто»,— уверен quitfreakingout.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Их всех следует отправить обратно в их соответствующие мусульманские страны и забрать их иммиграционные документы, чтобы они смогли вместе порадоваться ее освобождению», — отвечает slightlydusty.

«С открытой границей и отставками полицейских таких случаев будет еще больше. Байден не заинтересован в том, чтобы не допустить террористов и убийц в Америку», — уверен anotherresponse.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный мужчина захватил четырёх заложников, включая раввина в синагоге в американском штате Техас. Злоумышленник утверждал, что является братом осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки и требовал её освобождения. Девушка была осуждена на 86 лет тюрьмы за нападение на военнослужащего.

Позже городская полиция Техаса провела спасательную операцию, в результате которой заложники были освобождены, а подозреваемый в захвате мёртв.