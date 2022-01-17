Бывший президент Украины Пётр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Уточняется, что политик «скрывается от органов досудебного расследования», а дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. Также на сайте ведомства сообщается, что имеется постановление суда с разрешением задержать бывшего украинского президента с целью привода.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua и «Новое Издание». Многие с иронией восприняли данную новость ввиду того, что Пётр Порошенко находится в суде, куда он прибыл самостоятельно, несмотря на то, что официально находится в розыске.

«Найти никак не могут?» — смеется Андрей.

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», — шутит Roman.

«Он в суде Печерском… В суде… Он там сидит… Пока что. Вдруг они читают», — не без сарказма добавил Сергей K.

Pc.ki.court.gov.ua Печерский суд г. Киева

«Пусть в Печерском суде поищут», — не без юмора написал Andrey S.

«Петя [Порошенко] им заранее номер рейса, дату и время сообщил, но даже после этого они не смогли его задержать. Вся суть наших дармоедов. Такое только на Украине возможно», — пишет Ilya.

«Видимо, для того [он в розыске], чтобы уже никуда не улетел внезапно», — предположил Виталий.

«Почему его тогда не задержали в аэропорту и дали ему на своих двоих доковылять до суда?..» — недоумевает Real Colonel.

«Не нагнетайте, это обычная процедура», — успокоил всех «Петрович».

»Ищут пожарные,

Ищет милиция,

Ищут фотографы

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти

Парня какого-то… Подсказать, где искать? Несогласованно как-то всё в нашей стране. Одни ищут, другие судят…» — добавила Наталия У., процитировав отрывок из поэмы Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое».

«МВД заявило, что Порошенко находится в государственном розыске. Ещё раз. Если бы в государственном розыске находились вы или я, то после прилёта в Украину наше путешествие без исключений закончилось бы в отделении полиции при аэропорту, откуда в суд нас бы доставил спецтранспорт. Но у нас нет гарантий личной неприкосновенности от Больших Белых Людей. Так что все животные равны, но некоторые равнее прочих», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

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Напомним, сегодня, 117 января, Печёрский суд в Киеве должен избрать меру пресечения бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко по делу о государственной измене.