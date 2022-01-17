



Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«…1 марта 2021 года «Яндекс» сообщил, что Аркадий Волож и его семейный траст планируют продать акции компании на $1,9 миллиарда долларов…» —

После смены руководства в «Российском авторском обществе» Сергея Русских пригласили выстроить систему сбора авторских отчислений на территории Республики Крым. Во время работы поэт-песенник и аранжировщик Русских, более известный как Сергей Русских-Север, чьи песни исполняют он сам и многие известные российские певцы, заинтересовался личными гонорарами. Погружение в тему позволило ему выявить злостные нарушения и привело к противостоянию с компанией «Яндекс» и ее партнерами, беззастенчиво монетизировавшими чужую интеллектуальную собственность.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Русских

Вскрытая схема выглядит следующим образом. Есть такая компания «Креатив», которая путем нехитрых манипуляций приобрела права на произведения таких бардов, как Михаил Круг, Александр Новиков и десяток других авторов с десятками, а то и сотнями произведений. В самом факте покупки ничего предосудительного нет, если бы не ряд особенностей, которые позволяют Сергею Русских обвинить «Креатив» в нечистоплотном ведении бизнеса и более того, в пиратстве.

Аморальностью ведения дел никого не удивишь, но в «Креативе» после того, как на грани фола приобрели каталоги, пошли еще дальше. Стали своевольно распоряжаться произведениями без заключения требуемых по закону дополнительных соглашений с правообладателями, а, следовательно, и не выплачивая последним положенных гонораров.

Приведенная в пример компания «Креатив» лишь частный случай широкомасштабных злоупотреблений. Поголовная цифровизация привела к тому, что наибольшие материальные потери авторы и исполнители несут из-за нарушения своих прав в интернете. Вот здесь и появляется офшорный IT — гигант «Яндекс», который не просто попустительствует пиратству, но и получает немалую выгоду от прямого нарушения российского законодательства.

В принципе, гораздо проще иметь дело с «пакетными» владельцами, нежели с отдельными правообладателями. Заключаешь договор с владельцем каталога, а уже он в рамках законодательства производит соответствующие выплаты авторам. Вот только «Яндекс» вновь действует по излюбленной схеме. Отношения он устанавливает с сомнительными фирмами или, попросту говоря, пиратами. Претензии же правообладателей отвергает на основании того, что всего лишь является информационным посредником, то есть предоставляет пользователям мощности для размещения и обмена аудиовизуальным контентом. При этом действия компании опровергают такую позицию, поскольку «Яндекс» все же перечисляет правообладателям настолько мизерные суммы, что о них стыдно упоминать.

FAndrey Московский офис «Яндекса»

Русских с такой позицией не согласился и в ходе судебных разбирательств доказал, что компания является провайдером контента, в связи с чем должна нести положенную по законодательству ответственность. К настоящему времени суды удовлетворили претензии Сергея Русских к компании «Яндекса» на 69 произведений, и это не предел, поскольку их у него более 400. А ведь это лишь один автор, а дискриминируются десятки тысяч творцов, и речь также идет о десятках тысяч нарушеных авторских прав.

Как рассказал Сергей Русских, сейчас, когда он на собственном примере разобрался в происходящем, он намерен перейти к защите интересов всего творческого сообщества. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий на ниве защиты интеллектуальной собственности. А пока предлагаем ознакомиться с обращением композитора к создателю «Яндекса» Аркадию Воложу, в котором Русских призывает зарабатывающего в России миллиарды гражданина Мальты соблюдать российское законодательство.

Семён Кац Аркадий Волож

Привет, Аркадий.

Пишу тебе очередное письмо. Почему так «панибратски», просто по имени? — Ну, вероятно потому, что мы ровесники. И выросли в одной стране, с одними понятиями, с одними моральными устоями. И неважно, что ты вырос в юртах Казахстана, а я — в бараках Урала. Суть очевидна — мы дети Застоя Великой Страны. Никто тогда даже предположить не мог, что я стану поэтом и композитором и немножечко правозащитником. А ты — мультимиллиардером и строчкой в Форбсе.

Ну, да это — Бог бы с ним!

Итак, Аркадий, это очередное моё письмо с вопросами — зачем же так откровенно нарушать законы Российской Федерации?

Я же писал в предыдущих письмах: Аркадий! Ну, давайте уже договоримся!!! Ни у кого нет никакого желания ёрзать по судам годами! Тем более, что вы категорически проиграете мне. Ты же знаешь, Аркадий, что «сила в правде», как говорил герой Бодрова в нашем культовом фильме.

Но все письма пока были в пустоту… ибо — нет ответов! Твои юристы судятся со мной уже почти три года. Клевещут, юлят, оскорбляют, фальсифицируют документы, коверкают мою фамилию — и проигрывают, Аркадий! Проигрывают все процессы, инициируемые мной.

Аркадий, репутация компании начинает изрядно подгнивать, а я слышал, что ты продаёшь «Яндекс», как я слыхал! Ну, и зачем такой шлейф твоим клиентам? Со всех сторон уже жалобы, жалобы, жалобы. Зачем им Голем, построенный тобой?

Я понимаю, что так устроен человек — он распухает от важности, погружается в иллюзии собственной безнаказанности, ничего не боится. Став «патрицием» у себя в голове, начинает презирать нас, смердов, и заканчивается это практически обязательно — потерей всего. Примеров приводить не стану — их море. Зачем тебе это, Аркадий?

Все прекрасно понимают, что ты — Большой молодец и умница. Добился просто невероятного! И, разумеется, тебя прикрывают со всех сторон сильные мира сего. С которыми ты общаешься на своём уровне игемона, прокуратора. Но, дорогой ты наш — вокруг тебя начались посадки и обструкция тех, кто не менее богат и умён. Изменились времена в России. Голему свойственно падать, сам знаешь! Да, и я, собственно, уже не тот, который писал тебе личные письма в начале противостояния с твоими юристами.

«Шли годы…» — Сергей Русских учился в судах, приобретал знания, умения, выстраивал стратегии, знакомился с психотипами врагов. И почти за три года — выиграл три инстанции первого процесса, нарабатывая таким образом практику правозащитной деятельности в авторском поле. Теперь же я начинаю новые процессы против «Яндекса» и пиратов.

Понятно, что эта моя беллетристика вряд ли интересна тебе, но, это касается Справедливости. Это касается моих наследников, и наследников более чем 50 000 авторов России. Каждый день получаю письма от них! А это — уже важно! Уверен, что ты мыслишь перспективно и здраво. Ты же должен понимать, что меня уже не остановить! И у меня нет иного Пути, кроме как — идти до конца и добиться остановки твоих ресурсов «Яндекс-Музыка», «Яндекс-Медиатека». В качестве «Обеспечительной меры», до того времени, когда они будут приведены в соответствие с российским законодательством.

Итак, Аркадий, напомню, в чём Суть:

1. Проверкой материала в «Яндексе» НИКТО не занимается, как и проверкой поставщиков этого материала, это привело к тому, что материал поставляется откровенными пиратами. В моём случае это компании: «Креатив», «Новый Мир», «Русский Шансон», «Мастер Саунд». Это, впрочем, практически одна компания — «Креатив». Скупившая у выше перечисленных каталоги и торгующая краденым у нас — авторов и артистов России. А в конечном итоге получается, что это именно твоя компания торгует краденым!

2. Далее, что уже совсем неоправданно нелепо — на твоих ресурсах даже не предусмотренно указание имени Авторов! То есть тех, кто и создавал произведения — поэтов и композиторов!

Ну, так же нельзя! Это — прямое нарушение всех международных конвенций и законодательства РФ. Кому, как тебе не знать, что ни один цифровой ресурс в мире никогда не разместит без этой опции материал, ибо все знают о последствиях. Ни «Спотифай», ни «Ютуб», ни «Гугл», ни другие монстры не позволят себе подобной глупости. И мне даже странно писать тебе, Аркадий, о том, что указание имени Автора — Священно! Неуказание — это Отчуждение имени автора, что является преступлением.

Именно это и происходит. Тебя подставляют пираты, не имеющие ни одного грамотного договора. Имя авторов не указано нигде! Тебя подставляют твои юристы, которые нелепо защищают своих поставщиков-крадунов, когда на вопрос: «а где же имя автора? — отвечают: у нас не предусмотрены технические условия!»

Ну, не смешно? — то есть для создания «Яндекс-Маркет», «Яндекс-Аптека», «Яндекс-Такси» технические условия предусмотрены. А оставить строчку на сайте: Автор слов и музыки — у вас нет технических возможностей?! И суды смеются, Аркадий.

Я уже написал тебе ряд открытых писем с фактурой и подробным разбором того полуграмотного негатива, который выливают на меня юридические представители твоей компании. Уже лежат неотправленные пока письма. И в Госдуму, и в администрацию президента, и в «Единую Россию», и генеральному прокурору, и в ФСБ.

Мне интересно общаться с тобой, пусть даже в одностороннем порядке. Забавляет меня ситуация. Бодрит! Тем более, что уже есть ряд крупных побед, и впереди уже иные иски, с иными цифрами. И авторы — на низком старте. Ждут! Аркадий, задумайся на мгновение, сотни авторов бедуют, пандемия же, концертов нет, песни не покупают, а грабёж продолжается!

Ты же в курсе — я восемь раз публично, в судах!!! предлагал твоим юристам пойти на «мировое» соглашение. Восемь раз!!! — и судьи, и я лично предлагали разобраться мирно. Но нет — не желаете вы пойти навстречу. Не понимают твои служащие, что задача проста — всё решить мирным соглашением и очистить свои ресурсы от нелегальных «подставлял», пиратов, которые разрушают твою компанию изнутри. И сейчас, Аркадий, я вновь вопию и взываю к твоему гениальному уму — Останови их. Они вредят лично тебе! Мы можем и должны решить все эти весьма актуальные ныне вопросы мирным путём. Не так ли?

Ну, а пираты… — будут наказаны по Закону, это уже решённый вопрос.

Жду ответа, Аркадий, дай Бог тебе здоровья.

Поэт и композитор, лауреат «Песни года», член Ревизионной комиссии РАО, неугомонный правдопыт и правдоруб, правозащитник Сергей Русских-Север.