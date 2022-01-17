Заявление экс-главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка о том, что президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти Донецкой и Луганской Народных Республик недоговороспособными, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Разве что тыкву найти, кучера, туфельки и дальше по сценарию», — пишет Владимир Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что тайный план по какой-то причине был раскрыт, а значит, украинские генералы, оказывается, неспособны держать язык за своими зубами.

«Какой же это совет, если тут же этот план разболтал? Придётся теперь голову ломать над следующим невероятным сценарием для встречи с Путиным», — указывает Василий М.

Kmu.gov.ua Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Некоторые комментаторы отмечают, что данный план по обману российского лидера выглядит настолько наивным, что, судя по всему, осознав это, украинский генерал и решил его раскрыть публике.

«Размечтался. Думает, что Путин из тех, лохастых, кому можно лапшу на уши навешать? Боже мой, святая наивность!» — написала Екатерина И.

«Зеленскому надо следовать примеру Порошенко и подлавливать Путина на выходе из туалета. Хотя не думаю, что в ближайшее время найдётся общее мероприятие», — отмечает Юлия Б.

Часть людей полагает, что у российского лидера достаточно серьёзных задач, чтобы тратить время на бессмысленное общение с президентом Украины, который ничего не решает в своей собственной стране.

«Правдами и неправдами! Как бы встретиться с Путиным?! А Путину недосуг! Он с важными дядьками разговаривает, а юмористические шоу ему сейчас неинтересны!» — считает Александр Ф.

«Да что же он такой нерешительный, чего просто не приедет в Москву на встречу с Путиным? Боится. Да только и Путину это не надо! Зеленскому ничего путного в голову не приходит, только заливает голову брехнёй», — пишет Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский сам по себе не способен к серьёзному обсуждению серьёзных вопросов, поэтому встреча с ним не имеет никакого смысла.

«Кто недоговороспособен, так это сам Зеленский, а не только его команда. Какие обещания давал, чтобы пролезть без мыла во власть! И чего его терпит народ? Неужели не осталось разумных людей там?» — удивляется Тамара Г.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Сочувствую вменяемым гражданам Украины, не растерявшим историческую память, человеческое сострадание и чувство собственного достоинства. Увы, не повезло им стать объектом жестоких социально-политических экспериментов, проводимых нелюдями из Госдепа, Пентагона и Белого дома. Мало того, что нацистскую коричневую мерзость возродили и насадили, так ещё то кондитера-алкоголика во главе государства поставят, то клоуна-наркомана. И все они раз за раза позорят Украину», — указывает Андрей К.

Напомним, 16 января бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил в эфире телеканала «Наш» о том, что президент России Владимир Путин согласится принять лидера Украины Владимира Зеленского лишь после того, как тот освободит от должности главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и отправит переговорщиков в Донбасс, чтобы признать власти Донецкой и Луганской Народных Республик недоговороспособными.