Захват синагоги в городе Колливилль в американском штате Техас 15 января был актом терроризма и антисемитизма, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Точка зрения Белого дома отличается от ФБР, которое заявило, что нет причин полагать, что ситуация с заложниками в синагоге в американском городе Колливилль в штате Техас была направлена против еврейской общины.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Джейк начинает говорить так, будто он работает на администрацию Трампа…» — отмечает MontauktheEnd.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«Это только вершина террористической деятельности, которая растет из-за неспособности Байдена проверять людей, прибывающих в Соединенные Штаты. Это отражение того, насколько плохо Байден проверяет людей, прибывающих в нашу страну, особенно тех, кто имеет криминальное прошлое», — негодует MrBigglesWorth430.

«Типичная администрация Байдена. Одно агентство называет это одним способом, а другое — другим. Ноль коммуникации, но путаница гарантирована», — указывает suxcitydelivery.

«Так случается, когда неквалифицированные люди назначаются руководителями», — отвечает cancelthedems.

«Белый дом пытается придумать что-то такое, что позволит Байдену сохранить уровень поддержки выше 10%. Сомневаюсь, что этого будет достаточно», — пишет number5of6.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Единственное, что Джо может сделать, чтобы замедлить рост числа своих голосов, это взять якорь и прыгнуть за борт», — считает notrolls387.

«Возможно, если бы они следили за террористами так же пристально, как за родителями, теракта можно было бы избежать», — предлагает RedScouts.

«Я думал, что единственные люди, которых эта администрация считает террористами, это родители и люди, которые голосуют за республиканцев», — продолжает TheSarcasticVoiceOfReason.

«Похоже, правительственные агентства не разговаривают друг с другом. ФБР говорит, что нет террористических мотивов для выбора техасской синагоги, но наш советник по национальной безопасности утверждает обратное. Как и все остальные сообщения от агентств в администрации Байдена», — подчеркивает amborn.

«С нетерпением жду «Великой красной волны» по всей Америке в ноябре этого года, когда республиканцы вернут контроль над палатой представителей и Сенатом, а также президентство в 2024 году», — предвкушает NJFishHead377.

«Видя, на что способны демократы, неужели вы думаете, что они допустят законные выборы? Кража так хорошо сработала для них в 2020 году, почему бы не сделать это снова. Преступники не перестают совершать преступления, если их не остановить!» — отвечает proudtobeamerican932.

«Мы ВСЕГДА получаем такой результат, когда мы позволяем «террористам» содержаться в тюрьмах на материке США. Темные места и Гуантанамо существуют для того, чтобы обезопасить нас от таких ситуаций с заложниками. Лично я хотел бы, чтобы преступники никогда не попадали на территорию США или в американскую судебную систему, поскольку тогда многие начнут кричать, что террористы имеют те же права, что и граждане США, в суде. По некоторой иронии судьбы многие из этих же людей хотят лишить американских граждан, которых они считают виновными без суда, права на справедливый суд», — размышляет site50036.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января начальник городской полиции Майкл Миллер сообщил, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге в штате Техас мертв после штурма. Позже стало известно, что все заложники, захваченные мужчиной в синагоге в городе Колливилль, освобождены.