Заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко о том, что Германия не имеет права получать краткосрочное экономическое преимущество от поставок газа по «Северному потоку — 2» за счёт других стран, учитывая, что украинских трубопроводных мощностей достаточно, чтобы удовлетворить спрос ФРГ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Завидно стало, что халява уплывает?» — интересуется Владимир Ш.

Многие пользователи уличили Украину в лицемерии, ведь Киев точно так же стремится получить экономическую выгоду от российского газа.

«А Украина с какой целью пытается сохранить транзит газа по своей территории? Не из желания разве заработать?» — задаётся вопросом Natalia I.

«А Украина разве не зарабатывает на транзите? Типа Украинская ГТС — благотворительная система, а Германии, значит, ничего с этого получать нельзя? Не много ли на себя берёт Киев? Он ведь так может последнего союзника потерять!» — предупреждает Олег Х.

Utg.ua Украинская ГТС

Некоторые комментаторы отмечают, что украинским властям пора снять очки и понять, что никто об их государстве не будет беспокоиться больше, чем они сами.

«Благотворительностью никто в международной политике не занимается. США тоже воспользовались ростом цен на газ и везут свой сжиженный газ в Европу. А также попутно обвиняют Газпром в росте цен, но свой, тем не менее, дешевле не продают. Каждый ищет свою выгоду, а украинцы остаются в дураках, покупая российский газ у европейских компаний», — считает Владимир А.

Часть людей считает, что немецкое руководство делает всё правильно, отдавая предпочтение своей выгоде, нежели стремлению посодействовать украинским чиновникам.

«Неужели вы думали, что немцы ради Украины потеряют свои деньги и свою выгоду? Смешно! Они потерпят, подождут немного, но всё равно запустят «Северный поток — 2»!» — убеждена Наталия М.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина упустила множество возможностей для своего экономического роста просто потому, что стояла всё это время с протянутой рукой вместо того, чтобы действовать.

«Так ведь это в интересах Германии! Украина свои интересы по транзиту газа «профукала», а теперь «палки в колёса вставляет». Нужно было думать своей головой, а не слушать «сладкие речи» из США о том, что Россия якобы падёт и газ будет дармовой. Этого никогда не будет. Мало того: в любой войне Россия одержит победу, вот только есть один минус — в случае войны НАТО вместе с Европой будут стёрты с Земли, причём за несколько минут! Удивляет то, что ЕС не понимает всей опасности, грозящей ей на сегодняшний день», — написала Oksana P.

Mil.gov.ua На учениях Sea Breeze 2018

Нашлись и те, кто отмечает, что властям на Украине пора перестать смотреть по сторонам и начать уже наконец-то заниматься своими проблемами самостоятельно.

«Да уж, и правда! Ух, эти немцы, захотели заработать на «Северном потоке — 2»! А Украине шиш, значит? Нет, так дело не пойдёт! Ни вам, ни нам! Зеленский бьётся, как рыба об лёд, деньгу с протянутой рукой зарабатывает через вранье! Зачем ему что-то создавать? Наврал — получил. Но сколько веревочке не виться, конец всё равно приходит. Поэтому приходит и осознание, что никто за Украину свою экономику гробить не собирается», — отмечает Катерина К.

Напомним, 16 января глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил в интервью FAZ о том, что Германия не имеет права получать краткосрочное экономическое преимущество от поставок газа по «Северному потоку — 2» за счёт других стран, учитывая, что украинских трубопроводных мощностей достаточно, чтобы удовлетворить спрос ФРГ.