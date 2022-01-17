Многотысячные митинги в Мали в поддержку курса правительства на сотрудничество с Россией, участники которых носили с собой портреты президента РФ и российские флаги, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мали

"А это ещё одно подтверждение того, что, помимо большинства российских граждан, Путина своим главой хотят видеть ещё в 114 странах мира!» — убеждён Александр С.

Многие пользователи тут же забеспокоились о том, что малийское правительство, судя по всему, желает затянуть Россию в какой-то мутный конфликт, который в конечном итоге ударит по кошелькам простых российских граждан.

«Видимо, в Мали не хотят отдавать долги России. Поэтому они рассчитывают, что Россия должна будет ещё дать денег российских пенсионеров кучерявым загорелым малийцам», — предполагает Вова К.

TREEAID Жители Мали

Некоторые комментаторы считают, что России сейчас не до чужих проблем — ей бы со своими разобраться.

«Что? Как Россия может разрешить проблемы Мали? У России своих проблем больше, чем нефти и газа! Хотя… знаете, может, и разрешит. Венесуэла, Куба, Приднестровье, Белоруссия, Осетия, Сирия, сейчас ещё и Мали добавится, и все повиснут на российских налогоплательщиках, как гирлянды на новогодней ёлке. У нас миллионы граждан не имеют жилья, живут в бараках, школы с туалетами на улице! 20 миллионов человек и вовсе за чертой бедности! Какое к чёртовой матери Мали?! Очнитесь!» — призывает Денис Т.

Часть людей полагает, что Россия не сможет оказать того объёма поддержки, которого, судя по всему, ждут жители этой республики.

«Чему там поможет Россия? Наши капиталисты такие же экономические колонизаторы. Лучше бы малийцы Маркса с Лениным читали. Классовое сознание — наше всё», — поделился своим мнением Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководства пока никак официально не отреагировало на призывы малийского народа, а значит, не факт, что Россия вообще собирается помогать африканской республике.

«Кто ж вам дасть? С чего народ так вдруг всполошился? Мали — это где? У чёрта на куличиках. Если в Сирии наши войска рекламировали всему миру передовые образцы российского вооружения, а также боролись с мировым терроризмом, то Мали никаким значением для нашей страны не обладает. За исключением того, что мы можем подхватить эту страну в пику Франции, которая потеряла над ней контроль», — предполагает Евгений О.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь. Сирия

Отдельные комментаторы призвали российские власти не упускать крайне удачного момента, чтобы стать «большим другом» одной из самых крупных африканских республик.

«Как будто Мали — это какая-то пустая территория. Если аборигены желают предоставить все свои ресурсы в обмен на эффективное внешнее управление, то почему Россия должна отказывать себе в этом удовольствии? Надо пользоваться моментом», — считает Артём У.

Напомним, 16 января Agence France-Presse сообщило о том, что в Мали состоялись многотысячные митинги в поддержку курса правительства на сотрудничество с Россией, участники которых носили с собой портреты президента РФ и российские флаги. Ранее власти Мали попросили у Российской Федерации помощи в вопросах подготовки сотрудников силовых ведомств для последующей нейтрализации террористов, действующих на территории страны.