Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он планирует вернуться в Белый дом в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой снова», вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"После того как Трамп предал своих сторонников, он теперь стал простым шутом, за которым следят по старой памяти. Политическая карьера для него закончена, может спокойно отправляться на покой», — пишет Владислав Г.

Многие пользователи напоминают, что Трамп с позором проиграл последние американские выборы, уступив крайне слабому сопернику. Граждане отмечают, что бывший президент так и не сумел доказать своё право остаться в президентском кресле.

«Этот всё о себе забыть не даёт. Сколько уже времени прошло? Доказал ты, что выборы были подтасованы? Нет? Тогда ты пустое брехло, а не лидер нации!» — написала Александра Л.

Gage Skidmore Сторонники Дональда Трампа

Некоторые комментаторы считают нелепым заявление экс-президента США, не сумевшего сделать Америку великой в прошлый раз, потому что ему не удастся повторить успех, которого не было.

«Как вообще люди с такими высказываниями оказываются у власти в США? Это уже цирк шапито какой-то. Сразу вспоминается фильм «Идиократия». Америка действительно превращается в рассадник идиотов, которые могут в конечном итоге погубить весь мир», — указывает Мира К.

Часть людей полагает, что у Трампа настоящая мания величия, которую он пытается перенести на всю страну целиком, а это крайне опасная тенденция, которая может дорого обойтись для всего мира.

«Это уже откровенная мания величия», — считает Руслан Л.

«А просто без величия Америке нельзя жить? Амбиции одного человека — президента играют решающую роль в жизни миллионов и даже миллиардов. Любыми средствами, но добиться величия! Это как-то неправильно», — поделилась своим мнением Лидия Б.

«Смешали либерализм с глобализмом и получили на выходе дебилизм. Каждого второго лидера так называемых «независимых и суверенных» можно без обследования в психушку закрывать. До угрозы ядерной войны дошли. Ужас!» — указывает Валентин А.

Ряд пользователей указывает на то, что Трамп будет играть под дудку американской элиты, поэтому в очередной раз ждать от него «великих свершений» не стоит.

«Его грохнут, как Кеннеди, прежде чем он к власти вернётся. Эта деревня живёт за счёт мирового грабежа, нежели за счёт какой-то экономики и производства. Трамп говорит зачастую разумные вещи, но политическая элита США хочет грабить, а не строить», — напоминает Дмитрий Ю.

Джон Кеннеди за несколько минут до покушения

Отдельные комментаторы нашли выгодным возвращение такого яркого политика, как Трамп, в президентскую гонку в США, ведь в результате этого Америка будет занята внутренними распрями и ей не будет хватать времени на свою деструктивную внешнюю политику.

«Внутриполитическая война в США только на руку всему остальному миру. Пока бульдоги в Вашингтоне грызутся, мы можем спокойно вздохнуть», — отмечает Иван Ф.

Напомним, 16 января бывший президент США Дональд Трамп заявил свои сторонникам на митинге в штате Аризона о том, что он планирует вернуться в Белый дом в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой снова».