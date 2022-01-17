Новость о резком повышении стоимости проезда в автобусах, курсирующих из Ростова-на-Дону в аэропорт «Платов», вызвала негативную реакцию среди интернет-пользователей. Ростовчане возмущены тем, что власти об увеличении тарифа не предупредили. При этом пассажиры массово жалуются на нарушение водителями графика поездок, что может обернуться опозданием на самолёт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на проезд

«В цивилизованных странах, когда аэропорт строится на таком расстоянии от города-миллионника, его обеспечивают транспортной доступностью, проводя туда ветку скоростной электрички. Хотя бы для того, чтобы люди могли планировать время поездки в аэропорт независимо от ситуации на дорогах», — привёл пример Дмитрий Г.

«Водители всегда брали по 200 рублей за проезд», — поделилась участница паблика «Ростов Главный» Настя Л.

Donland.ru Дорога к «Платову»

«За право покинуть Ростов это недорого», — считает Андрей Б.

«Когда аэропорт был в черте города, до него можно было добраться без особых проблем из любой точки Ростова. Хочешь — на такси (по адекватной цене), хочешь — на общественном транспорте. И точно знаешь, что успеешь», — вспоминает Лена М.

«Теперь ехать в аэропорт дольше, чем лететь. Зато интерьеры красивые», — отметил Дмитрий Г.

«Всё строилось к чемпионату мира [2018 года], кушайте, господа», — написал Лазарь А.

«Некому в городе порядок наводить», — сетует Макс Я.

«Не говоря о том, что, имея валидатор, водители не только просят оплачивать проезд переводом, но в некоторых случаях вовсе отправляют к банкомату на автовокзале, вследствие чего можно вполне себе опоздать на самолёт», — отмечает Дмитрий С.

40.мвд.рф Банкомат

«Почему до «Платова» 150 рублей, а до Новочеркасска — 75 рублей?» — задаёт вопрос Сергей З.

«Странно, что город ещё не переименовали в Ростов-на-понтах. Везде сплошная показуха! Да, безусловно, новый аэропорт нужен, но вы сделайте его для людей, а не для отчёта столичной комиссии! А вы потом там живите, как хотите», — высказалась Лена М.

«Администрация (верхушка власти) заботится только о себе, на горожан плевать — пипл схавает, так сказать», — прокомментировал Данил К.

ИА REGNUM напоминает, что проезд в автобусах, курсирующих по маршруту №700, за последние полгода повысился на 50 рублей. До октября 2021 года стоимость составляла 100 рублей. Затем цену повысили до 120 рублей.