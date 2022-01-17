По информации японского агентства «Киодо ньюс», Японский центр экономических исследований (JCER) опубликовал прогноз, согласно которому в 2027 году внутренний валовый продукт Японии на душу населения будет отставать от этого показателя Республики Корея (Южная Корея), а в 2028 году — Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Номинальный ВВП без поправки на инфляцию, то есть общая стоимость товаров и услуг, произведенных в стране на одного человека, прогнозируется на уровне 46 519 долларов в Южной Корее в 2027 году и 47 305 долларов на Тайване в 2028 году. По сравнению с прогнозом 45 607 долларов и 46 443 доллара для Японии в соответствующие годы.

«Самым большим препятствием для экономического роста Японии являются низкий уровень рождаемости и старение населения, но Южная Корея и Тайвань в этом отношении во многом схожи, поэтому разница заключается в их производительности и степени цифровизации», — цитирует агентство директора JCER Ацуси Томияму.

Согласно прогнозу, охватывающему 15 азиатских стран, а также США, Канаду и Австралию, темпы роста Японии с 2021 по 2035 год прогнозируются в среднем на уровне 2,0 процента в год, что ниже, чем 4,1 процента для Южной Кореи и 4,2 процента для Тайваня. По данным центра, ВВП на душу населения как показатель индивидуального благосостояния в 2020 году составил 39 890 долларов в Японии, 31 954 доллара в Южной Корее и 28 054 доллара на Тайване.

(сс) Luca Sartoni Токио

В интервью «Киодо ньюс» Томияма рассказал, что драйверами роста экономики своих стран являются такие технологические гиганты, как Samsung Electronics Co. в Южной Корее и Hon Hai Precision Industry Co. на Тайване.

«Южная Корея известна своим продвижением электронных государственных услуг с 2000-х годов, а Тайвань также добился устойчивого прогресса в цифровизации под руководством своего министра цифровых технологий Одри Танг», — добавил Томияма.

По оценкам японского исследовательского центра, продолжит свой рост и Китай — к 2033 году номинальный ВВП КНР составит 35,84 трлн долларов, что сделает это государство крупнейшей экономикой мира. При этом японские исследователи допускают, что к 2056 году Соединенные Штаты смогут вернуться на первое место, поскольку «экономика США, вероятно, сохранит свое население и производительность, в то время как сокращение населения Китая будет сказываться на его экономическом росте». Но, как говорится, до 2056 года надо еще дожить…