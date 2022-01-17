На фоне новостей о том, что рассмотрение законопроекта о введении медицинских сертификатов во втором чтении откладывается, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал от Минздрава разъяснить порядок вакцинации подростков от COVID-19, отметив, что в чатах учителей и родителей публикуются сведения о том, что якобы нужно срочно записывать детей на прививку от этой инфекции, так как отказников будут переводить на дистант.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

В Башкирии эта новость получила широкий общественный резонанс. Жители возмущаются: «Неужели так и не отстали от детей?»

Так, Денис Г. из Мелеуза заметил, что «эксперименты полюбили в Башкирии проводить… Но детей-то уж точно никто не даст! Лучше дома будем учиться», «Вот своим и колите! Ради бога!». Эти комментарии Дениса стали одними из самых одобряемых: «лайки» им поставили почти 350 и 340 пользователей соцсети соответственно.

«Надо начать с детей депутатов и высших чиновников… А там и мы посмотрим», — написала Гульдар Я., с ней согласилась Римма Г.: «Своих внуков пусть прививают, пример покажут, мы последуем, может быть. Я сама не привита и внуков не хочу!».

«Не трогайте детей!», — пишет Татьяна В. И ей вторит Роза С.: «Уберите руки от наших детей». Николай Ш. сообщил, что «не, не, ребята, я своё чадо не дам, не вижу нужды».

«Совсем с ума сошли. Детям и не испытанную до конца вакцину!» — возмущается Эльвира М. из Уфы.

«Ага, сейчас, разбежалась. Фиг вам!» — написала Зульфия М.

«В голову себя пускай уколют, может, поумнеют», — пишет Денис М. из Ишимбая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Жанна Г. предложила «бороться и никаких соглашений не давать. Нет, и всё!»

Ольга С. вспомнила, что «ни одной прививке не придавалось таких полномочий. Это концлагерь 2022 года».

Зоя В. из Агидели усомнилась в том, что в школьные чаты могут высылать подобные объявления: «Вы сами-то верите, что в школьных чатах просят написать заявление? Лично я — нет. Ни один директор или классный руководитель этим делом не будет заниматься. А вот аферисты могут и пишут». И на это она получила ответы от двух десятков пользователей, которые подтвердили информацию: «Сегодня в наш чат уже скинули», «Нам классный руководитель в чат прислала эту просьбу о согласии», «Да, это правда, в классный чат приходит» и т.п.

Некоторые родители сообщили, что не получали таких сообщения от учителей: «Ничего подобного мы не получали», — написала Людмила В.

Ольга А. из Уфы заявила, что «надо будет, будем дома дистанционно учиться». Ее поддержала Ясмана Л., которая сообщила, что не намерена прививать ребенка от COVID-19: «Ни за что!»

При этом Альфина Х. из столицы Башкирии предположила, что «вот для этого, может, всё это и делается? Чтобы на дистанционке дети учились. И то хорошо, если дадут доступ в дистанционку. А могут при желании и вообще лишить доступа. У меня уже такие ощущения складываются».

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

Ильгиз Д. вспомнил, что «для взрослых тоже так же всё начиналось. Сначала добровольцы, а потом уже ограничения остальным». «Вот и дождались», — сетует Александр В.

Анна Ш. напомнила, что «принудительно никого не заставляют, пишите отказ».

Марина Б. призвала родителей соблюдать спокойствие: «Вакцинация детей только с согласия родителей. В школах идет мониторинг желающих привиться, чтобы знать, какое количество вакцин заказывать. Не паникуйте». Она также сообщила, что «я работаю в школе и знаю истинное положение».

Рустем Р. предположил, что сейчас власти смотрят реакцию, как лучше преподнести вакцинацию.

«А государство почему не даёт никаких гарантий за возможные последствия после вакцинации?» — задается вопросом Валентина М. и Сабит С. ответил ей: «А как дадут гарантию-то… Тут уж выбор родителей!»

«До детей добрались, как фашисты!» — возмущается Алла И.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Народ обезумел: кто загрызёт за ребёнка, кто во что горазд. Не хотите прививать ребёнка — не подписывайте согласие, всё. Разве с другими прививками это работает иначе? До ковида кого-то насильно заставляли писать согласие на прививку (например, от гриппа) для ребёнка? Думается, что нет. Желающие дадут согласие, остальные — нет, в чём принуждение?» — советует Екатерина Г.

«Это сейчас так, а потом что будет? Пригрозят отчислением из школы из-за отсутствия прививки! Как и во многих местах, где люди не хотели терять работу и поэтому вакцинировались», — ответила Гульдар А. Екатерине.